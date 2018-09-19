Евросоюз испугался масштабного роста Amazon

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В ЕС началась антимонопольная проверка крупнейшего онлайн-ритейлера, капитализация которого достигает триллиона долларов.

В случае, если подозрения в отношении Amazon подтвердятся, он может быть оштрафован на сумму до 10% выручки, пишут "Ведомости" .

По мнению еврокомиссаров, Amazon конкурирует с продавцами, которые размещают у него на сайте свою информацию. Иными словами, полученную инфорамцию Amazon использует для собственных продаж.

По словам основателя компании Джеффа Безоса, в прошлом году более 50% всех товаров, реализованных через Amazon, принадлежали другим ритейлерам.

Интернет-площадка Amazon начинала с продажи книг, и тогда, в 1990-х, мало кто предполагал, что ритейлер превратится в самую большую компанию по продаже всего на свете. Так, в 2018 году компания уже стала самым крупным в мире продавцом облачного пространства для хранения данных.

Сегодня через площадку продается буквально все что угодно. Империя Безоса проникла даже в такие необычные сферы, как производство фильмов или полеты в космос.

Неустанное расширение бизнеса можно назвать главной философией Безоса. В американской корпоративной культуре даже появилось сленговое выражение "to be amazoned", что означает пережить ущерб для бизнеса при появлении гиганта-конкурента. Как только Amazon объявлял о своих планах по выходу на новые рынки, акции работающих в этом сегменте компаний немедленно снижались, отмечает vc.ru .

Капитализация Amazon превысила 1 трлн долларов благодаря росту акций с начала года на 70%, что отражает масштаб влияния компании.

Сегодня у Amazon большие перспективы в области предоставления облачного пространства и в сфере искусственного интеллекта (площадка предоставляет свои мощности компаниям для работы алгоритмов на базе машинного обучения, которые обрабатывают огромное количество данных). Огромные перспективы также у Amazon огромные перспективы на рынке здравоохранения – летом 2018 компания выкупила онлайн-магазина PhillPack по продаже лекарственных средств.