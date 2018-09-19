ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евросоюз испугался масштабного роста Amazon

20.09.2018 09:08 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Евросоюз испугался масштабного роста Amazon

фото: geekinsight.ru

В ЕС началась антимонопольная проверка крупнейшего онлайн-ритейлера, капитализация которого достигает триллиона долларов.

В случае, если подозрения в отношении Amazon подтвердятся, он может быть оштрафован на сумму до 10% выручки, пишут "Ведомости".

По мнению еврокомиссаров, Amazon конкурирует с продавцами, которые размещают у него на сайте свою информацию. Иными словами, полученную инфорамцию Amazon использует для собственных продаж.

По словам основателя компании Джеффа Безоса, в прошлом году более 50% всех товаров, реализованных через Amazon, принадлежали другим ритейлерам. 

Интернет-площадка Amazon начинала с продажи книг, и тогда, в 1990-х, мало кто предполагал, что ритейлер превратится в самую большую компанию по продаже всего на свете. Так, в 2018 году компания уже стала самым крупным в мире продавцом облачного пространства для хранения данных.

Сегодня через площадку продается буквально все что угодно. Империя Безоса проникла даже в такие необычные сферы, как производство фильмов или полеты в космос.

Неустанное расширение бизнеса можно назвать главной философией Безоса. В американской корпоративной культуре даже появилось сленговое выражение "to be amazoned", что означает пережить ущерб для бизнеса при появлении гиганта-конкурента. Как только Amazon объявлял о своих планах по выходу на новые рынки, акции работающих в этом сегменте компаний немедленно снижались, отмечает vc.ru.

Капитализация Amazon превысила 1 трлн долларов благодаря росту акций с начала года на 70%, что отражает масштаб влияния компании.

Сегодня у Amazon большие перспективы в области предоставления облачного пространства и в сфере искусственного интеллекта (площадка предоставляет свои мощности компаниям для работы алгоритмов на базе машинного обучения, которые обрабатывают огромное количество данных). Огромные перспективы также у Amazon огромные перспективы на рынке здравоохранения – летом 2018 компания выкупила онлайн-магазина PhillPack по продаже лекарственных средств.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ЕС началась антимонопольная проверка крупнейшего онлайн-ритейлера, капитализация которого достигает триллиона долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пресс-атташе минского "Динамо": никакой компенсации при расторжении контракта Бо Беннетт от клуба не получил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика