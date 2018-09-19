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ОБСЕ: Трёхсторонняя контактная группа подчеркивает важность гуманитарного разминирования на востоке Украины

20.09.2018 09:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Трехсторонняя контактная группа подчеркивает важность гуманитарного разминирования на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик на встрече по урегулированию ситуации на востоке Украины.

ОБСЕ: Трёхсторонняя контактная группа подчеркивает важность гуманитарного разминирования на востоке Украины

На данный момент Восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире.

Рабочая группа также обсудила вопросы соблюдения режима прекращения огня, улучшения качества мобильной связи, обеспечения водоснабжения.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы в Минске пройдет 2 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Трехсторонняя контактная группа подчеркивает важность гуманитарного разминирования на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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