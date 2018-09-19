Как на Свислоччине бумагу делали



Бумага – одно из важнейших изобретений человеческого разума. Появившись однажды, она прочно утвердилась в жизни человека.

Официальной датой создания бумаги принято считать 105 год нашей эры. Именно тогда китайским мастерам удалось открыть технологию производства тонкого писчего материала. В Европе начали делать бумагу лишь спустя тысячелетие, в 1150 году. Первая бумажная мельница была основана в Испании. Испанцы переняли искусство изготовления бумаги у арабов.

Производство бумаги в Беларуси налаживается лишь в начале XVI века, поэтому до появления собственных бумажных мельниц использовалась бумага иностранного производства.

Важнейшими датирующими признаками бумаги являются водяные знаки – филиграни, благодаря которым можно установить географическое место бумажной фабрики и дату изготовления бумаги.

Такая бумага с водяным знаком с 1790 года выпускалась и на бумажной фабрике графа Винцента Тышкевича, которая находилась в имении Свислочь при фольварке Незбодичи.

В 90-х годах XVIII века на территории Беларуси действовали только три небольшие бумажные мануфактуры (в Виленской, Гродненской и Минской губерниях) с общим количеством рабочих 70 человек. Они производили писчую и шпалерную бумагу. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Незбодичская бумажная фабрика являлась обычной ремесленной мастерской.

Здание фабрики было деревянное длиною 6, а шириною 3 сажени (сажень – 2,13360 м). Содержателем и мастером фабрики являлся иностранец Иосиф Ральф. На фабрике работали еще один рабочий и помощник.

Выпускалась бумага разных сортов. Для ее производства материалом служили тряпки изношенных хлопчато-бумажных и льняных тканей, которые заготавливались по 30 возов в год. Они сортировались по материалу, цвету и толщине. Выделялось от 10 до 30 сортов сырья.

Растертую в жерновах массу замачивали в воде с добавлением квасцов в 12 ступах. Затем измельченная масса доставалась, отжималась и снова перемалывалась до получения однородной смеси в 2 больших чанах. Далее разводилась водою, в которую добавлялись краска и клей, изготовленный из овечьих ножек. Такого клея расходовалось в год до 9 пудов. При ручном производстве бумаги использовался клей только животного или растительного происхождения. Для придания более ровного цвета добавляли отмоченный мел и синьку.

В технологии изготовления бумаги таким способом насчитывалось 30 основных и около 15 дополнительных операций. Главной фигурой на бумажной мельнице был черпальщик, а основным рабочим инструментом ему служила четырехугольная форма с сеточным дном. Он опускал ее в чан, наполненный бумажной массой, и быстро поднимал. Требовалось делать это так, чтобы на сетке после того, как с нее стечет вода, остался ровный волокнистый слой, из которого потом получался лист бумаги. Форму откидывали так, чтобы сырой рыхлый лист бумаги ложился на сукно. Поверх него ложили другое сукно и новый лист, и так до 150–200 слоев. Если нужна была пропускная бумага, все это сушилось без давления, а для получения плотной бумаги столбик ложили под пресс. Эта операция была очень трудоемкой, требовала больших физических затрат, опыта и сноровки.

По отчету за 1811 год на фабрике было произведено 318 пудов разных сортов бумаги, в том числе бумага, которая поставлялась для Гродненской типографии.

В начале XIX века в связи с развитием типографской промышленности расширяется и бумажное производство на Незбодичской бумажной фабрике. Увеличивается в два раза площадь завода, число рабочих и выпускаемая продукция.

По отчету за 1821 год «... при сей фабрике находится: ролл – 1, ступ – 12, котлов – 2, нож – 1, форм – 3, 1 пресс. Выпущено 530 пудов бумаги. На фабрике работают – 1 мастер, 2 помощника, 3 рабочих».

Увеличение производства бумаги на Незбодичской фабрике было связано с механизацией производства. По отчетам с 1814 года прослеживается наличие голлендера – ролла. Ролл – голландское изобретение. Он появился около 1670 г., и долгое время за пределами Голландии о нем ничего не знали. Голландцы боялись, что секрет их машины станет известен другим и те научатся делать такую же высококачественную бумагу, какую вырабатывают они.

Ролл оказался поистине чудо-машиной. Он растирал и разрывал тряпки и в то же время перемешивал с водой размельченное сырье. Все эти процессы происходили в небольшой, сделанной из прочного материала ванне, разделенной перегородками на два канала. В одном из них вращался тяжелый барабан с ножами. На дне ванны под барабаном также были прикреплены ножи. Попадая в зазор между ножами, тряпье раздиралось на мелкие кусочки. Цикл продолжался до тех пор, пока тряпки не превращались в тончайшие волоконца, из которых можно было выработать высококачественную бумагу.

После смерти Винцента Тышкевича фабрика, как и все имение, перешла по наследству его племяннику Тадеушу Тышкевичу, но за его участие в польском восстании 1830–1831 годов имущество было конфисковано. Из документов, датированных 1834 годом, известно, что фабрика «... находится в таком ветхом положении, что угрожает совершенным разрушением, но за всем тем может дать доходу с находящеюся при ней мельницею в год 166 рублей серебром».

В связи с этим управляющий уже казенным имением Токаржевский обращается в Гродненскую Казенную палату с просьбой о составлении сметной документации на постройку вновь в имении Свислочь бумажного завода. Был даже заготовлен строительный материал, «…а поселенные в м. Свислочь ремесленники обязаны работою экономии по своему ремеслу без денежного награждения за одну лишь ординарию, сия давательна, к настоящей работе должны быть употреблены» (ф.1 оn.4 g.251).

«Вольный же механик Ральф согласился устроить бумажный завод самопрочнейшим образом сообразно составленному плану и сметам за 1000 рублей ассигнациями, в чем выдал расписку, в коей объявлено, что в случае же неисправности постройки подвергает все свое достояние и обеспечивает личностью… приглашенными же вольными м. Свислочь стекольщиками объявлена самая низкая цена 84 рубля за 12 окошек с их стеклами и рамами» (ф.1 оn.4 g.251).

По составленным сметам, строительство Незбодичского бумажного завода должно было обойтись казне в 2427 рублей 51 копейку. «…Постройка означенного завода не терпит времени и что за разрушением в скорости казна лишится получаемого дохода, а с постройкой нового выручатся издержки в течение четырех лет».

Все остальные работы (плотницкие, кузнечные, слесарные и т.д.) планировалось производить крестьянами имения Свислочь с зачетом рабочих дней в число инвентарных повинностей.

Но был ли восстановлен завод, неизвестно. По неполным данным, которые удалось найти в архиве, фабрика работала до 1854 года.

Ольга ТРОФИМИК,

главный хранитель фондов Свислочского историко-краеведческого музея.