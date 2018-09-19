Нужен продающий текст. Как составить ТЗ для автора?

Часто заказчик текста хочет «все и сразу», но составлять техническое задание (ТЗ) не спешит. И автору приходится по крупицам вытягивать из него полезную информацию или самостоятельно определять УТП, преимущества, особенности бизнеса. В результате может возникнуть недопонимание. А проблема решается одним емким и четко сформированным ТЗ. Продолжаем копирайтинговый цикл PR-службы TUT.BY и агентства «Олврайт» и рассказываем, как заполнить бриф, чтобы все были довольны.

Что происходит, если ТЗ составлено плохо или не составлено вовсе:

Клиент и автор видят текст по-разному — результат не соответствует ожиданиям. Нулевой или не такой, как ожидалось, «продающий» результат. Много правок. Злой заказчик, злой автор.

Как написать ТЗ, чтобы избежать всего этого

Познакомьте автора со спецификой бизнеса

Укажите ключевые моменты бизнеса, а если есть возможность, выделите из штата сотрудника на роль эксперта. Пусть он описывает особенности, отвечает на вопросы и вычитывает подготовленный текст. Только так вы исключите многочисленные ошибки по незнанию.





Обозначьте цель и тему текста

Каждый текст имеет четко определенную тему. Это может быть новость о поступлении новой обуви, лайфхак по выбору картофелечистки или тестирование новой модели стиральной машины. Автору не придется ломать голову над тем, на что же сделать упор в материале.





Укажите целевую аудиторию

Дайте автору представление о том, для кого он пишет. При возможности максимально конкретизируйте образ.





Рассчитайте объем текста или дайте карт-бланш автору

Чтобы текст красиво ложился на уже сверстанную главную страницу или лендинг, укажите общий объем и объем каждого абзаца. Но если особых ограничений нет или текст будет размещаться на сторонней площадке, можете ориентироваться на материалы конкурентов или дать карт-бланш автору.

Пропишите сведения, которые обязательно должны войти в текст

Имеются в виду бонусы, особенности покупки, оплаты и доставки. Короткая и понятная схема сотрудничества в конце текста (оплата картой / наличными / ЕРИП, доставка по РБ за 1−2 дня, дисконтная карта при покупке от 35 рублей и прочее), а также конкретные цифры и факты — все это мотивирует к покупке.





Продумайте структуру сами / попросите автора проработать план и отправить на согласование

Если у вас есть четкие требования по структуре, изложите их подробно. Если вы не хотите продумывать каркас статьи, попросите автора набросать структуру и согласовать с вами.

Опишите иллюстрации к тексту

Если у вас нет собственных снимков или рисунков для иллюстрации материала, подробно опишите требуемый визуал. Укажите источник поиска, содержание, разрешение. Так вы сэкономите время и себе, и автору. И получите то, что ожидаете.





Отдельно вынесите ключевые моменты статьи

Подробно опишите, что рассказать, а о чем умолчать. Прикрепите техническую документацию, которая поможет автору лучше и быстрее разобраться со спецификой вопроса. Расскажите, какие ошибки совершаются при написании таких текстов. Дайте ссылки на ресурсы, где можно взять информацию.





Отметьте контактную информацию

Номера телефонов, кнопки обратной связи, кнопки социальных сетей, электронную почту.





Расставьте гиперссылки в тексте





В бриф для сайта, рассылки, блога можно включить следующие пункты:

Укажите требования по СЕО и употреблению ключевых слов

И помните, что с ключевыми словами нужно работать аккуратно: органично вписывать, использовать словоформы, избегать частого и неестественного употребления ключевых запросов в тексте (например, «сапоги купить Минск недорого»), разбавлять и прочее.





Укажите процент уникальности / спама / источник проверки, которому вы доверяете





Для заказчика техзадание несет две совершенно конкретные пользы. Во-первых, помогает понять, чего он хочет от текста и автора. Во-вторых, помогает достигнуть взаимопонимания с исполнителем. Как в сокращенном варианте выглядит неплохое ТЗ, вы можете посмотреть в нашей версии «Удобного брифа» . Для составления ТЗ своим авторам рекомендуем использовать его полную версию .

Так же мы подготовили опции, о которых клиенту нужно подумать перед размещением статьи на TUT.BY , в короткий чек-лист . Он позволит не забыть ничего важного и получить максимальный эффект от рекламы!

А в следующем материале мы расскажем, о чем писать в рекламном тексте, как разрабатываются идеи и как завернуть в красивую обертку даже самый простой инфоповод.