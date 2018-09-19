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Указ Эрдогана удешевил турецкое гражданство в четыре раза

20.09.2018 09:14 — Разное | Партизан  
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Уменьшены как суммы депозитов и стоимость недвижимости, так и минимальное количество работников для иностранных нанимателей.

Президент Турции Тайип Эрдоган значительно упростил получение иностранцами турецкого гражданства, соответствующий указ опубликован в среду в правительственном издании Resmi Gazete, передает "Спутник".

Документом установлена новая сумма капитала, необходимая для получения права на турецкое гражданство. Теперь она составляет 500 тысяч долларов, ранее она была вчетверо больше.

Также снижена минимальная стоимость недвижимости, требуемая от иностранцев для получения гражданства Турции, с одного миллиона долларов до 250 тысяч. Суммы депозитов, необходимые иностранцам для того, чтобы получить турецкий паспорт, тоже снижены – с трех миллионов долларов до 500 тысяч.


Указом предусмотрено снижение минимального количества работников для иностранных нанимателей – со 100 до 50.

Ранее о желании получить турецкое гражданство заявил французский актер Жерар Депардье, он собирался обсудить этот вопрос с Эрдоганом лично.

Турция начала предоставлять возможность стать обладателем паспорта этой страны за деньги лишь с 2017 года, причем турецкие расценки не самые дорогие в мире. Лидером в этом рейтинге стала Австрия – гражданство этой страны стоит 23,75 миллиона в пересчете на доллары. В 10 раз дешевле гражданство Кипра – 2,37 миллиона, третья в рейтинге – Мальта: "рыцарский" паспорт стоит чуть более миллиона долларов.

 
 
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Уменьшены как суммы депозитов и стоимость недвижимости, так и минимальное количество работников для иностранных нанимателей.
 
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