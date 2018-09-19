“Роман, что за цирк с объяснениями и трактовкой? Ну ладно, уехал по личным причинам, бывает. Но зачем писать, что уже может присоединиться в Ярославле? Сразу бы написали, что неизвестно, когда присоединится. Комментарии Курильца — это тоже смех. Решили расстаться, так как Беннет не сможет сыграть в Череповце и, возможно, в Москве (ну там то точно с логистикой все нормально должно было быть)?»





«Мы ВСЕГДА пишем правду. Решение по Беннетту было принято ВЧЕРА. Кстати, многие в комментариях говорят о компенсации. Зря, никакой компенсации Бо не получил», — отметил Стронгин на форуме клуба.



