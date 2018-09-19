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Пресс-атташе минского "Динамо": никакой компенсации при расторжении контракта Бо Беннетт от клуба не получил
Пресс-атташе минского "Динамо" Роман Стронгин рассказал, что форвард Бо Беннетт не получил никакой компенсации от столичного клуба при расторжении контракта.
“Роман, что за цирк с объяснениями и трактовкой? Ну ладно, уехал по личным причинам, бывает. Но зачем писать, что уже может присоединиться в Ярославле? Сразу бы написали, что неизвестно, когда присоединится. Комментарии Курильца — это тоже смех. Решили расстаться, так как Беннет не сможет сыграть в Череповце и, возможно, в Москве (ну там то точно с логистикой все нормально должно было быть)?»
«Мы ВСЕГДА пишем правду. Решение по Беннетту было принято ВЧЕРА. Кстати, многие в комментариях говорят о компенсации. Зря, никакой компенсации Бо не получил», — отметил Стронгин на форуме клуба.
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Пресс-атташе минского "Динамо": никакой компенсации при расторжении контракта Бо Беннетт от клуба не получил
Пресс-атташе минского "Динамо" Роман Стронгин рассказал, что форвард Бо Беннетт не получил никакой компенсации от столичного клуба при расторжении контракта.
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