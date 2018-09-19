"Еврорадио" . Соответствующее решение было принято на заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства, которое прошло в Новополоцке, передает





Как информирует МВД Беларуси на своей странице в Facebook, российских полицейских не будет на спортивных и общественных объектах. Они будут оказывать исключительно методическую и консультационную помощь при организации спортивных соревнований. Предполагается, что у россиян есть опыт, полученный во время проведения крупных соревнований — того же чемпионата мира по футболу. И участие полицейских из РФ "повысит эффективность мер по обеспечению общественного порядка, которые будут приниматься". Между прочим "определённое количество" полицейских будет в составе оперативно-ситуационных штабов, задача которых — координация действий и информационное сопровождение во время проведения мероприятий.