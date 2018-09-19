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Российских полицейских не будет на спортивных и общественных объектах

20.09.2018 09:01 — Разное | Партизан  
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Министерство внутренних дел Беларуси пояснило, чем будут заниматься российские полицейские в нашей стране. Накануне появилась информация, что они приедут на крупные спортивные соревнования — на время проведения II Европейских игр в 2019 году и чемпионата мира по хоккею в 2021-м (он пройдёт в Беларуси и Латвии).

Соответствующее решение было принято на заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства, которое прошло в Новополоцке, передает "Еврорадио".

Как информирует МВД Беларуси на своей странице в Facebook, российских полицейских не будет на спортивных и общественных объектах. Они будут оказывать исключительно методическую и консультационную помощь при организации спортивных соревнований. Предполагается, что у россиян есть опыт, полученный во время проведения крупных соревнований — того же чемпионата мира по футболу. И участие полицейских из РФ "повысит эффективность мер по обеспечению общественного порядка, которые будут приниматься". Между прочим "определённое количество" полицейских будет в составе оперативно-ситуационных штабов, задача которых — координация действий и информационное сопровождение во время проведения мероприятий.

 
 
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Министерство внутренних дел Беларуси пояснило, чем будут заниматься российские полицейские в нашей стране. Накануне появилась информация, что они приедут на...
 
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