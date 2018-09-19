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Путин опробовал новую снайперскую винтовку Калашникова
В честь российского дня оружейника Владимир Путин посетил экспозицию концерна «Калашников» в парке «Патриот», где ему показали новейшие образцы оружия и техники. В том числе беспилотники компании ZALA AERO и судно на подводных крыльях «Комета 120-М».
Во время визита российский президент опробовал новейшую винтовку «Калашникова» — СВЧ .308. Видео стрельбы президента на дальность 600 м опубликовано в
В основе СВЧ лежит опытный малогабаритный автомат (МА) Евгения Драгунова — создателя СВД. Он был представлен на конкурсе «Модерн» в 1973 году. После этого новаторский образец Драгунова был помещен в запасник музея при заводе, где пролежал более 40 лет.
Планируется, что СВЧ будет выпускаться в двух калибрах — российском 7,62×54 и натовском 7,62×51 (.308 Winchester).
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В основе СВЧ лежит опытный малогабаритный автомат (МА) Евгения Драгунова - создателя СВД.
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