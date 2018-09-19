Путин опробовал новую снайперскую винтовку Калашникова

В честь российского дня оружейника Владимир Путин посетил экспозицию концерна «Калашников» в парке «Патриот», где ему показали новейшие образцы оружия и техники. В том числе беспилотники компании ZALA AERO и судно на подводных крыльях «Комета 120-М».

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Владимир Путин осмотрел галерею для снайперской стрельбы стрелкового центра концерна «Калашников» в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. После этого президент пострелял из винтовки по мишени с расстояния 600 метров: https://t.co/NjWrBZyqSF pic.twitter.com/5ZWiPqp0eE — РИА Новости (@rianru) 19 сентября 2018 г.

Во время визита российский президент опробовал новейшую винтовку «Калашникова» — СВЧ .308. Видео стрельбы президента на дальность 600 м опубликовано в Twitter РИА «Новости».

В основе СВЧ лежит опытный малогабаритный автомат (МА) Евгения Драгунова — создателя СВД. Он был представлен на конкурсе «Модерн» в 1973 году. После этого новаторский образец Драгунова был помещен в запасник музея при заводе, где пролежал более 40 лет.

Планируется, что СВЧ будет выпускаться в двух калибрах — российском 7,62×54 и натовском 7,62×51 (.308 Winchester).