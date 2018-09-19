Бесплатный проезд в День без автомобиля

22 сентября 2018 года Республика Беларусь в одиннадцатый раз присоединится к международной акции «День без автомобиля». Цель акции — привлечь внимание общественности к экологическим проблемам, напомнить о негативном влиянии автотранспорта на окружающую среду.





Крупные города Европы в этот день сокращают использование автомобилей для поездок по городу в пользу трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и других видов общественного транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы.

В связи с проведением экологической акции «День без автомобиля» 22 сентября в Ганцевичах предоставляется пассажирам право бесплатного проезда в городском общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и технического паспорта на автомобиль в день проведения акции.

Участок «Ганцевичи» фиалиала «Автомобильный парк № 10 г. Лунинца»

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