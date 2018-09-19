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Белорусские банки слишком зависимы от крупных корпоративных клиентов

20.09.2018 09:49 — Разное | Ежедневник  
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Белорусские банки слишком зависимы от крупных корпоративных клиентов

фото: liter.kz

Это может негативно сказаться на финансовой устойчивости банковской системы.

Такой вывод можно сделать из исследования рейтингового агентства Moody’s, которое в среду опубликовало исследование о рисках концентрации банков России и стран СНГ на крупнейших заемщиках. Некоторые выводы этого исследования приводит «Коммерсантъ».

В среднем доля 20 крупнейших кредитов в СНГ составляет 41% от суммы всех выданных банками ссуд, отмечается в исследовании Moody’s . В Беларуси и России этот показатель  выше — около 44%. Хуже дела обстоят в Украине — более 50%, а лучше всех в СНГ  в Казахстане — менее 30%.

Как отмечают эксперты, высокая концентрация кредитного портфеля негативно влияет на кредитоспособность банков, поскольку увеличивает риски возникновения кредитных потерь.

Высокие показатели концентрации кредитного портфеля эксперты объясняют особенностями бизнеса в СНГ. Банки не имеют возможности диверсифицировать свой портфель - кредит просто некому выдать, кроме десятка крупных компаний: у остальных нет рентабельности и оборотов. К тому же в экономиках СНГ высока концентрация госкомпаний.

Что касается депозитной базы банков СНГ, то она также сильно зависит ключевых клиентов. Впрочем, по этому показателю белорусские банки выглядят лучше. Так, в Беларуси доля 20 крупнейших депозитов составляет у среднестатистического банка 25%, в России - 33%, в Казахстане - 35%, Армении - 37%, Узбекистане - 38% и Азербайджане - 60%.

 
 
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Это может негативно сказаться на финансовой устойчивости банковской системы.
 
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