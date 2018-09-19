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На рынке в Городке
20.09.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Начало осени для владельцев частных подворий — пора сбора урожая. Реализуя сельскохозяйственную продукцию на рынке в Городке, необходимо её проверить в лаборатории ветсанэкспертизы и получить реализационный талон, где будут указаны фамилия продавца, количество принесенного товара, сроки его реализации.
Подробнее читайте в №71 от 18.09.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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Начало осени для владельцев частных подворий — пора сбора урожая. Реализуя сельскохозяйственную продукцию на рынке в Городке, необходимо её проверить в...
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