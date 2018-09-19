Городокчанка ремонтирует одежду

Городокчанка Светлана Ушанёва в январе стала индивидуальным предпринимателем. Взяла в аренду помещение на а/станции Городок и занялась ремонтом одежды. Ателье приносит пока небольшую прибыль, но женщина получает удовольствие от любимой работы.





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