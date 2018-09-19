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Убрали картофель в Городке
20.09.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Участки по шесть соток общей площадью 18 га выделяют. ОАО «Птицефабрика Городок» уже много лет идет навстречу своим работникам и выделяет участки для выращивания второго хлеба белорусов — картофеля. Возможность получить участок предоставляется и ветеранам предприятия.
Подробнее читайте в №71 от 18.09.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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Участки по шесть соток общей площадью 18 га выделяют. ОАО «Птицефабрика Городок» уже много лет идет навстречу своим работникам и выделяет участки для...
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