Убрали картофель в Городке

Участки по шесть соток общей площадью 18 га выделяют. ОАО «Птицефабрика Городок» уже много лет идет навстречу своим работникам и выделяет участки для выращивания второго хлеба белорусов — картофеля. Возможность получить участок предоставляется и ветеранам предприятия.





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