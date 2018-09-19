Городокских культработников пригласили в Санкт-Петербург

Экскурсионную поездку в Санкт-Петербург организовал райком профсоюза работников культуры, информации и спорта. 43 работника этой сферы из Городка побывали в культурной столице Российской Федерации 15 сентября. Особенным подарком поездка стала для библиотекарей, которые в этот день отмечали свой профессиональный праздник.





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