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Городокских культработников пригласили в Санкт-Петербург
20.09.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Экскурсионную поездку в Санкт-Петербург организовал райком профсоюза работников культуры, информации и спорта. 43 работника этой сферы из Городка побывали в культурной столице Российской Федерации 15 сентября. Особенным подарком поездка стала для библиотекарей, которые в этот день отмечали свой профессиональный праздник.
Подробнее читайте в №71 от 18.09.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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Экскурсионную поездку в Санкт-Петербург организовал райком профсоюза работников культуры, информации и спорта. 43 работника этой сферы из Городка побывали в...
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