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В указ о проведении деноминации в Беларуси вносятся технические изменения

20.09.2018 10:12 — Разное | Аргументы и факты  
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В указ о проведении деноминации в Беларуси вносятся технические изменения
Фото из открытых источников

Как сообщает БЕЛТА, внесенные изменения носят технический характер.

В указ о проведении деноминации в Беларуси вносятся технические изменения Нацбанк Беларуси изъял из обращения около 97% купюр старого образца

Указом закрепляется возможность при изготовлении денежных знаков указывать планируемый год выпуска в обращение.

Как говорится в комментарии к указу, "необходимость данного решения обусловлена тем, что выпуск отдельных номиналов банкнот планируется осуществить в 2019-2020 годах ввиду увеличения количества ветхих банкнот образца 2009 года‚ повышения спроса на банкноты мелкого номинала в условиях низкой инфляции, а также модификации денежных знаков в целях повышения защиты от фальшивомонетничества".

Теперь обмен денежных знаков образца 2000 года можно будет производить не только на денежные знаки образца 2009 года‚ но и иных годов выпуска (обмен банкнот образца 2000 года на денежные знаки 2009 года заканчивается 31 декабря 2021 года).

В указ о проведении деноминации в Беларуси вносятся технические изменения
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