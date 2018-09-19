На семинаре-совещании – о профилактике правонарушений





Последний семинар-совещание с участием председателей сельских исполнительных комитетов был посвящён изучению практики работы общественных пунктов охраны правопорядка и добровольных дружин в вопросах предупреждения и профилактики преступлений и правонарушений.

Однако, прежде чем приступить к обсуждению основного вопроса, председатель Ветковского районного Совета депутатов Виктор Масейков предложил участникам семинара оценить качество благоустройства и наведения порядка на земле коллегами.

Обзорная экскурсия по южной части района началась с переезда из деревни Хальч в Старое Село. Разница между этими двумя населёнными пунктами очевидна. И пусть рабочие КЖУП «Ветковское» в Хальче не всегда успевают с подкоской, то бригада по благоустройству работает исправно. В Старом Селе в этом плане заметный пробел. Подкоской занимаются хальчане, а свободные земли отделения «Старое Село» КСУП «Тепличное» находятся в запустении. К концу месяца ситуацию необходимо выровнять. Такое поручение дал председателю Хальчанского сельисполкома Валерию Жолудеву Виктор Масейков.

Назрел ремонт зоны отдыха, что расположена в Хальче на автодороге Гомель — Ветка. Требует замены деревянная изгородь. Да и сами беседки не в лучшем состоянии. Реализация проекта запланирована на будущий год.

Удивил и тот факт, что торговля в Старом Селе представлена лишь частным сегментом. В агрогородке, где есть школа, детский сад, Дом культуры, амбулатория, постоянно проживают 860 человек (а летом к этому числу прибавляются дачники), работают два магазина. Два объекта ОСП «Ветковское» пустуют.





Активными темпами продолжается развитие Золотого Рога. Если в других населённых пунктах частные домовладения уходят под землю, то здесь, наоборот, появилась новая улица с одноименным названием. Два дома на ней уже построены. Остальные — в процессе. В настоящее время в деревне есть ещё несколько участков под застройку. Валерию Жолудеву есть что предложить будущим новосёлам.

— В Золотом Роге порядка больше, чем в Старом Селе, — похвалил и одновременно пожурил председателя Совета Виктор Масейков.

Даниловичскому сельсовету до идеальности осталось совсем чуть-чуть. В Замостье и Красном Пахаре осталось несколько домов без хозяев. В перспективе они будут снесены по указу №100. Колодцы пока тоже не блещут красотой. Зато все оценили пешеходные дорожки, ведущие к школе в центральной усадьбе сельсовета. Их обустройством занималось ДРСУ-185. И сегодня есть возможность создать такие же элементы улично-дорожной сети рядом с каждой школой, заметил Виктор Масейков. Безопасности детей в настоящее время уделяется как никогда большое внимание.

В Присно ситуация несколько схожа со старосельской. Здесь председатель сельисполкома Леонид Ксензов, чтобы поддерживать территорию в порядке, привлекает коллективы учреждений и организаций, расположенных на территории Совета. 2-3 раза в неделю мужчины косят, женщины — подкрашивают, подбеливают.

Сложно найти компромисс с руководством ОАО «Искра-Ветка». В нынешнем году хозяйство не посчитало возможным засеять площади, которые последние пять лет переводились после сноса домов в земли сельхозназначения. Нет сил, средств или желания у сельхозпредприятия и закрыть вопрос с баней в Барченках. Это кирпичное здание можно смело назвать символом развала советской эпохи.

История о бане в Присно более оптимистична. Её выкупил индивидуальный предприниматель, который планирует открыть пункт приёма вторичных материальных ресурсов. Хочется верить, что здесь бизнес будет развиваться не по неглюбскому сценарию, где этот же человек тоже выкупил помещение бани, но так и не смог реализовать свой проект. В результате долгое время неиспользуемое здание просто рухнуло.

На территории Шерстинского сельисполкома время обнажило ряд проблем, справиться с которыми старается председатель Шерстинского сельсовета Светлана Тимохова. Например, что делать с домами ОАО «Искра-Ветка», хозяева которых ушли из жизни? Сегодня жилфонд ветшает на глазах.

Серьёзный дискомфорт ощущают и жители агрогородка, пользующиеся услугами общественного транспорта. В силу изменившихся требований к оборудованию остановочных пунктов их число в Шерстине резко сократилось. Ведь даже остановка по требованию должна находиться в дорожном кармане, а над ней необходим навес. Мгновенно привести всё в соответствие у ДРСУ-185 нет ни финансовых возможностей, ни ресурсов. Сегодня идёт оборудование двух новых остановок, но этого однозначно недостаточно. По подсчётам Светланы Тимоховой, необходимы ещё 4 остановочных пункта.

Центральная усадьба Радужского сельсовета радует глаз. Приятно проехать по центральной улице и полюбоваться ухоженными домами. Но Ивану Шапорову стоит повнимательнее отнестись к малым населённым пунктам: в Новом Мире подкосить кладбище, чаще общаться с людьми о необходимости приведения в порядок своих усадеб.

Общей для всех сельсоветов стала проблема наведения порядка на остановочных пунктах и несанкционированных свалок. Несмотря на централизацию сбора и вывоза ТКО, многие жители нашего района утилизируют мусор старым деревенским способом — в ближайшие кусты или овраг. Виктор Масейком видит одно решение — плотнее работать с людьми. Важно говорить с сельчанами обо всём: о вывозе ТКО, о подкосе сорной растительности, замене покосившегося забора и обновлении фасада дома. Надо напомнить, что они — хозяева на своей земле.

Заключительная часть семинара прошла в зрительном зале Хальчанского сельского Дома культуры. Именно здесь размещается один из двух, что созданы на южной зоне района, опорных пунктов охраны правопорядка. Второй, что базировался в Приснянском СДК, по объективным причинам меняет прописку. Сейчас идёт подбор подходящего помещения. Однако анализа и одного опорного пункта было достаточно, чтобы сделать вывод: работа ОПО сегодня неэффективна. По мнению заместителя председателя райисполкома Сергея Кончица, основную заинтересованность в профилактике правонарушений проявляют исполнительная власть на местах и другие субъекты профилактики. Отдел внутренних дел остаётся на вторых ролях. На практике всё должно быть с точностью до наоборот.

Виктор Масейков потребовал наладить чёткую систему работы ОПОП и добровольных дружин. Сегодня ни одно направление не развивается. В Столбуне ОПО не работает вообще. Как организовать работу дружин — загадка.

По-прежнему на низком уровне остаётся взаимодействие председателей сельисполкомов и участковых инспекторов милиции. Не всегда они между собой знакомы лично.

Вриод начальника отделения охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Сергей Ковалёв заверил: все нарекания в адрес милиции будут устранены. В настоящее время штат участковых инспекторов укомплектован (ранее часть вакансий была открыта). И уже в октябре эта система профилактики должна заработать без накладок.

Будут ли выполнены поставленные на семинаре задачи, покажет время.

А. КОДОЛОВА.

На фото: рабочие моменты семинара.