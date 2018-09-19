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Не всем смотровым комиссиям знакома польза взаимодействия

20.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Не всем смотровым комиссиям знакома польза взаимодействия

Вопросам работы смотровых комиссий на территории области и скоординированности действий субъектов профилактики было посвящено традиционное видеоселекторное совещание, которое в понедельник провёл первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Сергей Мелешкин. Он отметил, что в целом противопожарная обстановка в регионе и сложившаяся оперативная обстановка гибели людей от внешних причин неплохая, но в работе смотровых комиссий всё же имеются проблемы, которые в ближайшее время необходимо разрешить.

Начальник отдела надзора и профилактики областного управления МЧС Дмитрий Галкин обозначил ряд проблем, связанных с участием в работе смотровых комиссий представителей учреждений здравоохранения и внутренних дел. В частности, имеются факты привлечения в деятельность комиссий не участковых инспекторов милиции, а иных работников, не знающих проблем конкретной территории. Существует проблема взаимодействия милиции и медиков как между собой, так и с другими субъектами профилактики. Например, в Мозырском районе в июне текущего года гражданка 1980 года рождения была доставлена в психоневрологический диспансер в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести. При этом какая-либо информация от органов здравоохранения и внутренних дел иным субъектам профилактики не была предоставлена. Смотровой комиссией условия её проживания не обследовались.

Дмитрий Галкин отметил недочёты в работе смотровых комиссий и других районов, в том числе и Ветковского.

Заместитель главного врача «Гомельского областного наркологического диспансера» Кирилл Остриков рассказал о порядке снабжения медицинскими работниками смотровых комиссий и работе по исправлению выявленных проблем. Он также разъяснил алгоритм внутриведомственной сверки и передачи информации о злоупотребляющих алкоголем лицах по месту их реального проживания с целью дальнейшего наблюдения и учёта.

Также с докладом на состоявшемся видеоселекторном совещании выступил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Гомельского облисполкома Марат Файзуллин. В своём докладе он остановился на вопросе профилактики гибели людей от внешних причин, условиями возникновения которых явилось алкогольное опьянение потерпевших. Марат Фаридович рассказал, какие меры принимаются органами милиции в целях сокращения оборота незаконной спиртосодержащей продукции и суррогатов спиртного, снижения количества преступлений, совершённых лицами в нетрезвом состоянии. Отдельно была затронута деятельность торговых объектов, рабочий день которых начинается ранее обычного и на прилавках которых присутствует спиртное, — такие торговые предприятия наиболее подвержены противоправным действиям со стороны нетрезвых граждан.

По окончании совещания заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Сергей Мелешкин пожелал всем удачной рабочей недели и достижения поставленных целей.

Е. ЧУДУКОВА.

 
 
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Вопросам работы смотровых комиссий на территории области и скоординированности действий субъектов профилактики было посвящено традиционное видеоселекторное...
 
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