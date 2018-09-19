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В Светиловичах молния ударила в дом

20.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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В Светиловичах молния ударила в дом

Пятничная гроза закончилась печально. В Светиловичах молния ударила в дом. Это спровоцировало возгорание крыши. Такую информацию сообщил первый заместитель начальника Ветковского РОЧС Сергей Малашенко.

Пожар произошёл около шести утра. Сообщение поступило от главы семейства. Оперативность доставления информации и близость пожарного аварийно-спасательного поста позволили минимизировать урон. Повреждена только крыша. Имущество внутри дома удалось сохранить.

В пострадавшем доме по улице Гагарина проживала многодетная семья. Младшему ребёнку исполнился всего год. К счастью, жизни и здоровью детей сегодня ничто не угрожает. Жертв на пожаре удалось избежать.

К слову, домовладение многодетной семьи с точки зрения пожарной безопасности в Светиловичах считалось образцовым. Смотровая комиссия только в этом году посещала семью дважды. И оба раза замечаний выявлено не было.

 
 
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Пятничная гроза закончилась печально. В Светиловичах молния ударила в дом. Это спровоцировало возгорание крыши. Такую информацию сообщил первый заместитель...
 
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