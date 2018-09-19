На Ветковщине проводится месячник безопасности при пользовании газом в быту





Уважаемые жители Ветковщины!

На территории нашего района с 10 сентября по 10 октября проводится месячник безопасности при пользовании газом в быту.

Во время месячника на прямую линию можно сообщить об имеющихся нарушениях, подозрениях в правильности монтажа или проведения технологического обслуживания газового оборудования по номерам: 2-12-04, 2-27-51.

Будьте всегда внимательны и осторожны!

Обращайте внимание на квартиры неблагополучных соседей, лиц без определённых занятий, злоупотребляющих алкоголем, а также престарелых людей и инвалидов. В таких квартирах чаще происходят аварийные ситуации, связанные с нарушениями правил пользования газом.

Почувствовав запах газа в доме (квартире, подъезде, подвале, на лестничной клетке), срочно примите меры: проветрите помещение, не пользуйтесь электроприборами, не зажигайте спички и немедленно звоните в аварийную службу района газоснабжения по телефону 104.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другому газоиспользующему оборудованию — детей до 14 лет, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;

пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности;

после окончания пользования оставлять открытыми вентили баллонов, краны перед газоиспользующим оборудованием и на нём;

оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме рассчитанного на непрерывную работу;

использовать газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи, для обогрева помещений;

производить самовольное подключение и отключение газоиспользующего оборудования, перестановку его с применением сварки, а также переподключение на резинотканевый рукав, разборку этого оборудования и его ремонт, вмешиваться в работу приборов учёта расхода газа;

привязывать к газопроводам верёвки, нагружать и использовать их в качестве опор;

сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты;

использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование;

применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов, газоиспользующего оборудования;

подсоединять к газоиспользующему оборудованию самодельные горелки и другие приспособления;

эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии тяги;

срывать пломбы, установленные газоснабжающими организациями на приборах учёта расхода газа, отключающих устройствах, газоиспользующем оборудовании и самовольно всё подключать после его отключения газоснабжающими организациями.

Особое внимание хотелось бы обратить на необходимость поддерживать в исправном состоянии дымовые и вентиляционные каналы, из-за проблем с которыми в республике ежегодно гибнут люди.

В связи с этим район газоснабжения ещё раз напоминает:

владельцы жилых домов и квартир, где установлено газоиспользующее оборудование с отводом продуктов сгорания в дымоходы, обязаны вызывать представителя специализированной организации для проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов. Получить акт, подтверждающий их исправность.

ДОПУСКАЕТСЯ выполнение работ по повторной (периодической) проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов в одноквартирных, блокированных жилых домах, принадлежащих гражданам на праве собственности, собственниками этих жилых домов, прошедшими специальное обучение и допущенными по результатам обучения к выполнению указанных работ, с регистрацией проверки в журнале учёта результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов. Обучение граждан осуществляется учебными комбинатами, имеющими лицензию на этот вид деятельности, по программе выполнения работ по проверке состояния и прочистке дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных одноквартирных, блокированных жилых домах с выдачей свидетельства. Обучение граждан выполнению работ по проверке состояния и прочистке дымовых и вентиляционных каналов производится на договорной основе Гомельским филиалом ГИПК «Газ-институт» по адресу: г. Гомель, 8-й переулок Ильича, 30. Телефоны для справок: 8 (0232) 39-80-23, 39-01-11.

Возможно обучение на базе административного здания Ветковского РГС филиала ПУ «Гомельгаз», в сельских населённых пунктах, по согласованию с сельисполкомами. Справки по телефонам: 2-12-04, 2-24-81;

своевременно вызывайте специалистов предприятия противопожарных работ для проверки дымовых и вентиляционных каналов. Срок проверки: 1 раз в год — (перед началом отопительного сезона) для асбестоцементных, гончарных, бетонных дымовых каналов и вентканалов; 1 раз в три месяца — дымовых каналов из кирпича;

не обращайтесь к случайным лицам по поводу ремонта и перестановки газовых приборов. Неграмотно отремонтированное или установленное газовое оборудование представляет собой опасность и влечёт наложение административного взыскания до 20 базовых величин;

исправная автоматика ваших газовых приборов — это прежде всего безопасность и экономия расхода газа, а следовательно, и денежных средств.

Одно из первейших правил безопасности при пользовании газовыми приборами с отводом продуктов сгорания — проверка тяги в дымоходе до и после включения приборов в работу.

В зимнее время не реже 1 раза в месяц, а также в периоды резкого понижения температуры наружного воздуха собственники жилых домов (жилых и нежилых помещений) или их представители должны проводить осмотр оголовков дымовых каналов в целях предотвращения их обмерзания и закупорки.

Слабая тяга или её отсутствие в дымоходе является причиной поступления в жилые помещения угарного газа (СО). 1% СО в воздухе в течение 5 минут — смертельная доза для человека. В 2016—2017 годах в Беларуси произошло несколько происшествий, связанных с отравлением угарным газом, в том числе и со смертельным исходом.

При отсутствии актов проверок, выполненных специализированными организациями, либо записей в журналах учёта результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, свидетельствующих о выполнении соответствующих работ, газоснабжающая организация в целях предотвращения несчастных случаев и аварий имеет право отключить газоиспользующее оборудование от газоснабжения с немедленным уведомлением об этом собственников одноквартирных, блокированных жилых домов, принадлежащих гражданам на праве собственности, потребителей газа и их представителей.

По возникающим вопросам, а также за получением консультаций можно обращаться в район газоснабжения по тел.: 2-24-81, 2-27-51.

В. ДОМАСЕВИЧ, ведущий государственный инспектор ГОУ Госпромнадзора филиала «Гомельское производственное управление» Ветковский РГС.