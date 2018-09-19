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В Гомеле прошёл IX Международный фестиваль хореографического искусства «Сожскі карагод»
20.09.2018 — Разное | Новости Ветки
На форум прибыли танцоры из одиннадцати стран и впервые из Китая. Всего в конкурсах народно-сценического, фольклорно-бытового и эстрадного танцев участвовали 29 коллективов. Гран-при фестиваля «Сожскi карагод» завоевала хореографическая студия «Дети Магнитки» из города Магнитогорска Челябинской области России.
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