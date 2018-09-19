Детский игровой городок «Пароход» появился на улице Совхозной





Активными темпами идет установка детского игрового городка «Пароход» на ул. Совхозной райцентра.

Совсем скоро у самых юных жителей города появится прекрасная возможность весело проводить время. Новый детский игровой городок устанавливается силами КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» на средства, собранные на районном субботнике. Теперь у детворы, проживающей на одной из самых молодых и активно строящихся улиц райцентра, будет своя современная, специально оборудованная детская площадка. Совсем скоро «Пароход» соберет у себя на палубе озорных ребятишек и отправится в плаванье в счастливый мир детства!















Наталья МАКСИМОВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.