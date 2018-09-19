В Беларуси придумали новый коммунальный платеж

Планируется возложить на население оплату не менее 50% стоимости работ по повышению энергоэффективности жилого фонда. Это предусматривается проектом указа президента Беларуси «О повышении энергоэффективности многоквартирного жилищного фонда», размещенном на сайте департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Беларуси для общественного обсуждения, сообщает primepress.by .

Средства, полученные от граждан, будут аккумулироваться на специальных счетах, открытых облисполкомами и Минским горисполкомом.

В обосновании к документу говорится, что размер ежемесячных платежей собственников помещений предполагается установить в фиксированном размере на десятилетний период, например, из расчета одной базовой величины на семью из трех человек, проживающую в двухкомнатной квартире общей площадью 48 кв м, что в настоящее время составляет 24,5 бел руб (11,38 долл по курсу Национального банка Беларуси), или 0,51 бел руб (0,24 долл, 1 долл – 2,1528 бел руб) на 1 кв м в месяц. Для собственников жилых помещений, находящихся в коммунальной либо республиканской собственности, предлагается установить трехлетний период возмещения затрат, приходящихся на эти помещения.

Источниками финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности жилого фонда, помимо средств граждан, могут быть средства местных бюджетов, поступающие от приватизации жилых помещений, находившихся ранее в коммунальной собственности, в размере не менее 10% от их общего годового объема; средства местных бюджетов на капитальный ремонт жилищного фонда в размере не более 10% от установленного годового объема; иные источники финансирования, не запрещенные законодательством.

В соответствии с проектом указа, в целях вовлечения собственников, членов организации застройщиков в реализацию энергоэффективных мероприятий планируется использовать принцип добровольности.

Решение о реализации энергоэффективных мероприятий и объемах работ принимается местным органом власти по результатам общего собрания собственников помещений, в том числе путем проведения опроса, если за него проголосовали более двух третей собственников от их общего количества.

Малоимущих собственников жилых помещений, которые не смогут платить за тепловую модернизацию жилья, предлагается субсидировать в рамках предоставления безналичных жилищных субсидий.

При этом предполагается, что собственники нежилых помещений будут возмещать затраты на реализацию энергоэффективных мероприятий в полном объеме.

Размер части затрат на реализацию энергоэффективных мероприятий, подлежащей возмещению отдельным собственником помещения, устанавливается пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество.

Вносимые гражданами платежи за проведение тепловой модернизации их жилья не будут являться оплатой какого-либо вида основных коммунальных услуг.

Ежемесячный платеж по возмещению части затрат за проведение энергоэффективных мероприятий в многоквартирном жилом доме будет предоставляться отдельным счетом. Для собственников жилья сумма ежемесячного платежа будет участвовать в расчете безналичных жилищных субсидий на весь период возмещения затрат.

Проект указа разработан в целях снижения удельного теплопотребления жилищного фонда Беларуси, создания предпосылок и условий для организации тепловой модернизации жилищного фонда. Жилищный фонд в Беларуси составляет 254,4 млн кв м, из которых многоквартирный жилищный фонд - около 178 млн кв м. Фактически весь жилищный фонд страны (94%) находится в частной собственности.