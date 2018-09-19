Подробностями случившегося поделились в областной ГАИ



Авария, в которой пострадал малыш, произошла днем 16 сентября в Мозыре.

Как установлено в ходе разбирательства, 37-летниий водитель «Мерседеса Бенц» двигался по улице Рыжкова.

В салоне автомобиля на переднем сидении стояла люлька из-под детской коляски, в ней лежал трехмесячный мальчик. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель "Мерседеса" резко затормозил, чтобы пропустить пешехода.

Из-за резкого торможения маленький пассажир выпал на пол из люльки.

Пострадавшего малыша доставили в городскую больницу.

Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости,

сотрясение головного мозга.

О пострадавшем в ДТП ребенке врачи сообщили в Госавтоинспекцию.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ДТП пострадал 3-месячный ребенок В результате ДТП в Мозыре трехмесячный малыш выпал из люльки и получил сотрясение мозгадалее...