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В ДТП пострадал 3-месячный ребенок
Подробностями случившегося поделились в областной ГАИ
Авария, в которой пострадал малыш, произошла днем 16 сентября в Мозыре.
Как установлено в ходе разбирательства, 37-летниий водитель «Мерседеса Бенц» двигался по улице Рыжкова.
В салоне автомобиля на переднем сидении стояла люлька из-под детской коляски, в ней лежал трехмесячный мальчик. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель "Мерседеса" резко затормозил, чтобы пропустить пешехода.
Из-за резкого торможения маленький пассажир выпал на пол из люльки.
Пострадавшего малыша доставили в городскую больницу.
Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости,
сотрясение головного мозга.
О пострадавшем в ДТП ребенке врачи сообщили в Госавтоинспекцию.
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В результате ДТП в Мозыре трехмесячный малыш выпал из люльки и получил сотрясение мозгадалее...
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