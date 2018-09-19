Конкурс профмастерства — настоящий экзамен

В минувшую пятницу, 14 сентября, на базе КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» на районном конкурсе профессионального мастерства 34 техника по искусственному осеменению крупного рогатого скота продемонстрировали теоретические знания и профессиональные навыки и умения. Это не просто ежегодный конкурс, а настоящий профессиональный праздник, аттестация и обмен передовым опытом действительно самых главных работников в сельском хозяйстве, от эффективности труда которых зависит воспроизводство стада, а значит, дальнейшее наращивание объемов производства молока и мяса, что позволяет хозяйствам получать стабильную выручку на протяжении всего календарного года.





Конкурсантов приветствовали новый начальник Горецкого филиала РУСПП «Могилевское госплемпредприятие» Сергей Арестов и Елена Маслак, начальник отдела по воспроизводству РУСПП «Могилевское госплемпредприятие», которая кратко проанализировала итоги работы операторов по искусственному осеменению КРС в районе по итогам 8 месяцев. Получен 8331 теленок. Это минус 503 головы к прошлогоднему уровню. Выход телят на 100 коров — 53 (+1 голова). «Незначительные минусы», по словам Елены Николаевны, не «украшают» результаты техников и требуют от них более ответственного подхода к порученному участку работы: внимания к животным и своевременного выполнения всех полагающихся по технологическому регламенту мероприятий. Сегодня работники делают задел под растелы 2019 года. Если по работе с коровами результативность на уровне прошлогодней, то по телочному поголовью «плюсуют» на 159.

Конкурс профмастерства как настоящий экзамен, состоящий из 3 этапов. На первом — тестирование по теории, где конкурсанты в течение 15 минут должны выбрать один правильный ответ из трех предложенных. Практические знания проверялись во время общения с жюри по вопросам организации рабочего места, подготовки инструментов, определения качества генетического материала под микроскопом. Кроме того, оценивались ведение журналов отелов и осеменений КРС и результаты работы за прошедший год. Наивысшая отметка — 100 баллов. Члены судейской коллегии — Елена Маслак и ведущие зоотехники РУСПП «Могилевское госплемпредприятие» Анна Савина и Вера Балобина — отметили хороший уровень подготовки большинства конкурсантов, которые набрали высокие баллы, тем самым подтвердив прочные знания в своей профессии. По словам Сергея Арестова, в сельхозпредприятиях района необходимо взять на более жесткий контроль соблюдение технологии содержания и кормления маточного поголовья, сохранность приплода, от этого в немалой степени зависит эффективность работы техников-осеменаторов.

Лучшим техником-осеменатором с результатом 99,2 балла стала Нина Ромашкевич из ОАО «Маслаки», которая в прошлом году тоже одержала победу в районе и заняла третье место в областном конкурсе. На вторую ступеньку пьедестала почета поднялся Сергей Гаврилин, в активе которого 98 баллов, а «бронзу» завоевала Елена Дупленская (они из ОАО «Коптевская нива»), на счету которой 97 баллов. «Это действительно сильные специалисты, профессионалы своего дела, которые всегда перевыполняют доведенные задания», — так характеризует победителей конкурса Сергей Арестов.

Диплом за лучший пункт по искусственному осеменению вручили Светлане Казаковой из РУП «Учхоз БГСХА», а самым молодым и перспективным работником признана Алеся Погуляева из СЗАО «Горы».

Двукратная чемпионка конкурса Нина Ромашкевич посвятила этой профессии 26 лет. За год через ее руки проходят около тысячи буренок и телок на МТФ «Варьково», «Михайловичи», «Аниковичи». Признается, что хотя победа и стала для нее неожиданной, но очень гордится тем, что во второй раз подтвердила свое мастерство. Участие в конкурсе считает важным, потому что он позволяет обновить в памяти знания и проверить свою профессио­нальную грамотность. Молодым коллегам советует добросовестно относиться к своей работе, заимствовать секреты мастерства у опытных коллег, быть внимательными и любить животных, которые чувствуют настроение человека. Полученную премию Нина Владимировна инвестировала в приобретение велосипеда для более оперативного объезда своих питомцев.

Сергей Гаврилин несколько раз поднимался на третью ступеньку пьедестала почета, но вторым стал впервые именно на этом конкурсе. «Очень рад тому, что повысил свою квалификацию», — сказал он и признался, что самым сложным этапом конкурса для него был тест с каверзными вопросами. В профессии Сергей 20 лет. Его визитной карточкой являются ответственность, терпение и настойчивость, а результатами труда можно гордиться: выход телят на 100 коров — 105. Под опекой «серебряного» призера 860 животных на МТФ «Коптевка». Хозяйство лучшему работнику в свое время презентовало мотоцикл для работы. Денежную конкурсную прибавку подарил жене и внукам.

Личный рекорд в этом году на конкурсе и у Елены Дупленской, которая обязанности техника-

осеменатора пять лет совмещает с руководством МТК «Песочня» и считает именно эту профессию самой главной. «Если на комплексе не будет стабильных растелов — не будет и молока, и мне как начальнику не с чем работать, — резюмирует Елена Евгеньевна. — Фактически мы даем новую жизнь живым существам — животным. Телята словно маленькие дети, им нужны забота и внимание». На результаты труда Елены Дупленской в минувшем году равняется вся область: выход телят на 100 коров очень высок — 108. Участие в конкурсе она считает отличной возможностью не только обсудить с коллегами собственные наработки, но и «держать руку на пульсе» современных методик по воспроизводству. Ведь ветеринария не стоит на месте. Именно постоянное повышение своего профессионального уровня, по ее мнению, и определяет успех в этой профессии.





После окончания школы, поработав в клубе заведующей и отучившись на курсах в академии, три года трудится техником-осеменатором на МТФ «Шавнево» в СЗАО «Горы» Алеся Погуляева (на снимке). Она набирается опыта и через несколько лет намерена составить конкуренцию победителям конкурса. «Я люблю свою работу и прихожу на нее с радостью, — признается самая молодая участница конкурса. — Наша команда осеменаторов — «сердце» сельхозпредприятия. Вы не представляете, какой это восторг наблюдать за маленькими телятами и знать, что именно ты своим трудом обеспечиваешь основу для большого молока».

Елена АГЕЙЧИК.

Фото Дмитрия МАХОМЕТА.