|
Гала-концерт «Вместе в будущее», который пройдет в рамках V Форума регионов, соберет в Ледовом дворце Могилева более 300 артистов из Беларуси и России
20.09.2018 — Разное | Савецкая вёска
Гала-концерт «Вместе в будущее», который пройдет 11 октября в рамках V Форума регионов, соберет в Ледовом дворце Могилева более 300 артистов из Беларуси и России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гала-концерт «Вместе в будущее», который пройдет в рамках V Форума регионов, соберет в Ледовом дворце Могилева более 300 артистов из Беларуси и России
Гала-концерт «Вместе в будущее», который пройдет 11 октября в рамках V Форума регионов, соберет в Ледовом дворце Могилева более 300 артистов из Беларуси и России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)