Россельхознадзор разрешил ввоз продукции Слуцкого сыродельного комбината

При этом Россельхознадзор указал, что разрешение не касается сухой молочной продукции и продукции наливом, в том числе в потребительской таре объемом более 2,5 л. К ввозу разрешается продукция предприятия, которая выработана позднее 21 сентября 2018 года. Поставляемая продукция должна сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом. Решение принято на основании гарантий белорусской стороны, а также материалов об устранении нарушений.

Россельхознадзор с 6 июня запретил поставки из Белоруссии некоторых видов молока и молочной продукции в таре объемом свыше 2,5 л в связи с тем, что из республики продолжала поступать "небезопасная молочная продукция". 22 июня российское ведомство утвердило перечень из шести белорусских компаний, имеющих право на поставки молочной продукции в РФ.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил о том, что ведомство не планирует широко снимать ограничения и открывать рынок для белорусских поставщиков молока в Россию. Всего в Россию запрещен ввоз пищевой продукции, произведенной примерно на 60 белорусских предприятиях.