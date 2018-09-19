«Сердцем рисую»: Чем дети из Слуцка удивили взрослых знатоков живописи



Солодухо Евгений. Полет в бесконечность. Фото Юлии Андреевой

В нынешнем году Слуцкая детская художественная школа искусств провела как минимум три разные выставки на трех престижных столичных площадках. В феврале в Президентской библиотеке прошла юбилейная ретроспективная выставка «Прикосновение». В августе в Национальном историческом музее был представлен необычный проект «Дорогами столетий».

– Все мы часть времени проводим в соцсетях, – рассказывает преподаватель Гунефа Матюшенкова. – Как-то раз попросился ко мне в друзья Владимир Цвирко. Захожу к нему на страничку посмотреть, кто он такой. А там столько фотографий! И каких красивых!



Владимир Цвирко и Гунефа Матюшенкова - фото Людмилы Хейдаровой

Фотоархив Владимира Цвирко – это действительно легенда, как и он сам. Художник, реставратор, этнограф, путешественник, исходивший Беларусь вдоль и поперек. Это он создал в деревне Ходаково под Минском уникальный этнографический музей и построил там самую маленькую в Беларуси ветряную мельницу.

Но главное дело его жизни – проект «200 золотых туристических маршрутов Беларуси», над которым он трудится уже семь лет. Потому-то в его фотоальбоме тысячи фотографий городов, деревень, храмов, руин.





Старинный костел - фото Владимира Цвирко

Именно руины и привлекли внимание Гунефы Федоровны.

– А не дать ли им еще одну жизнь в рисунках наших детей? – задумалась она.

Владимир Цвирко идею одобрил, и закипела работа.

– Все 22 ученика сами выбирали, какая «руинка» им больше по душе, – говорит Гунефа Федоровна. – Работать было сложно, ведь мы никогда не видели этих сооружений. Но ребята много читали. Причем не только то, что написано в комментариях у Цвирко, но и сами находили материал, делали выписки. К примеру, Даша нарисовала костел Вознесения под Борисовом. Она прочитала, что в нем когда-то был пожар, и окрасила его в ярко-красные тона. А рядом поместила карету Наполеона, который во время войны 1812 года останавливался в этом костеле.



Галкин Александр. Натюрморт на фоне красной драпировки. Фото Юлии Андреевой

На днях в минской галерее «Университет культуры» открылась третья выставка – «Сердцем рисую». Здесь собраны лучшие работы учеников Слуцкой художественной школы за последние 20 лет. Это ровно половина ее творческого пути.

– Наша школа существует чуть больше 40 лет, – рассказывает директор Слуцкой детской художественной школы Роман Колядко. – Начинали мы в цокольном этаже городской библиотеки, а затем переехали в здание, которое раньше занимал Дом пионеров. Многие наши педагоги работают в школе со дня ее основания. Они заложили ее традиции, придали ей особый стиль. Это профессионалы с большой буквы – факт, который сразу бросается в глаза, когда видишь работы, которые они создают вместе с детьми.

И действительно, невозможно поверить, что эти картины создали подростки. Даже сюжеты и замыслы поражают своей недетской серьезностью. «Паутина жизни», «Бег времени» - сколько философской глубины в работах 15-16-летних мальчишек и девчонок!

– Многие работы учеников смотрятся как труд состоявшихся художников, очень осмысленны и серьёзны, – восхищается преподаватель Борисовской художественной школы искусств Елена Фестовец. – Особенно поразили работы Елены Леонович.





Елена Леонович. Натюрморт. Фото Юлии Андреевой

Признаюсь, я испытала те же чувства. Даже незатейливый, вроде бы, «Натюрморт с лампой», написанный ею в 14 лет, содержит в себе целую историю жизни. Каждый предмет – керосиновая лампа, большая ваза с сухостоем, крынка для молока, маслобойка, лапти – наполнен особым смыслом. Каждая деталь выписана подробно и с любовью, в лучших традициях нашего отечественного реализма.





Елена Леонович. Своей бабушке посвящаю. Фото Юлии Андреевой

В 16 лет Елена Леонович пишет пронзительный триптих, посвященный судьбам белорусской деревни. В нем рассказывается, как жители Случчины в лихолетье покидали родные места («Ад роднай хаты, ад пячалі балючай»), как потом возвращались. Особым чувством наполнена картина «Моей бабушке посвящаю».

В 18 лет девушка пробует себя в абстрактной живописи.

Замечательно, что Гунефа Матюшенкова – ведущий педагог школы – дает ученикам свободно развиваться. У каждого из них свой стиль, меняющийся со временем.





Фото Юрия Абдурахманова

Своих секретов Гунефа Федоровна не скрывает:

– Начиная с первого класса, я даю массу мелких упражнений, развивающих мышление. Для меня важнее всего мысль, композиционные приемы и только потом техника рисования. Каждый ученик раз в неделю делает маленькую домашнюю работу, где может проявлять себя абсолютно без учителя.

Сегодня ее любимая ученица Елена Леонович ищет себя уже во взрослой жизни. И, мне кажется, за периодом исканий наступит большой творческий всплеск.

Повзрослели и другие «звезды» Слуцкой художественной школы 2000-ых годов. Виктор Полещук стал прекрасным скульптором. Кто-то занимается дизайном. Но большинство выбрали другие, нехудожественные профессии.

Можно сокрушаться по этому поводу. Можно говорить: да, в наши дни система отбора уже не работает столь эффективно, как в советские времена, когда столица буквально выкачивала все мало-мальские таланты из райцентров и деревень.

А может, не нужно столько профессиональных художников? А может, лучше, чтобы на малой родине сформировалась своя интеллигенция, которая обогатит жизнь людей новым измерением духовности и красоты?

Если рассуждать таким образом, главный продукт, создаваемый художественной школой в Слуцке, – это культура города, его растущая интеллигенция, его репутация как культурного центра и прекрасного места для жизни. Благородная миссия, ради которой стоит трудиться и жить.