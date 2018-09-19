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В Гродно пройдет конкурс «Голоса мира»

20.09.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)  
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организаторы.
В Гродно пройдет конкурс «Голоса мира»
Итоги конкурсного тура подведет компетентное жюри, а также высококвалифицированные специалисты в области вокального искусства.
Что? Благотворительный конкурс детского и молодежного творчества «Голоса мира».
Где? Гродно, бульвар Ленинского комсомола, 23: актовый зал УО «Гродненский государственный колледж искусств».
Когда? 21 сентября, начало в 11.00.
 
Теги: Гродно
 
 
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