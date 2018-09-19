Восток Украины назван самой заминированной территорией в мире

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Об этом в Минске сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире", — заявил Сайдик после заседания контактной группы по Донбассу.

Такой вывод был сделан на заседании подгруппы по безопасности в среду, 19 сентября. Координатор этой подгруппы Эртугрул Апакан на заседании в Минске особо отметил "важность так называемого гуманитарного разминирования и системного подхода к нему", сообщает РИА Новости .

В контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе входят представители России, Украины и ОБСЕ. Следующее ее заседание пройдет в Минске 2 октября.