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Восток Украины назван самой заминированной территорией в мире
20.09.2018 10:30 — Разное | Ежедневник
фото: rus.azattyq.org
Об этом в Минске сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
"Восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире", — заявил Сайдик после заседания контактной группы по Донбассу.
Такой вывод был сделан на заседании подгруппы по безопасности в среду, 19 сентября. Координатор этой подгруппы Эртугрул Апакан на заседании в Минске особо отметил "важность так называемого гуманитарного разминирования и системного подхода к нему", сообщает
В контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе входят представители России, Украины и ОБСЕ. Следующее ее заседание пройдет в Минске 2 октября.
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Об этом в Минске сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
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