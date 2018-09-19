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В кассах Беларусбанка с 1 октября вводится комиссия за некоторые платежи

20.09.2018 10:53 — Разное | Аргументы и факты  
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В кассах Беларусбанка с 1 октября вводится комиссия за некоторые платежи
Фото из открытых источников


В кассах ОАО "АСБ Беларусбанк" с 1 октября вводится комиссия за некоторые платежи в едином расчетном и информационном пространстве, сообщили в отделе коммуникаций банка.

Комиссия в размере Br1 будет взиматься при каждом платеже за обучение, парковку, услуги интернета и т.д. Бесплатно эти платежи можно будет совершать в каналах дистанционного банковского обслуживания: интернет-банкинге, М-банкинге, инфокиосках.

В кассах Беларусбанка с 1 октября вводится комиссия за некоторые платежи Можно ли отменить ошибочно сделанный платеж в ЕРИП?

Наиболее востребованные у населения платежи - оплата коммунальных услуг и городского телефона - останутся бесплатными. Вознаграждение также не будет взиматься за платежи в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы), в пользу общественных объединений, Беларусбанка, на благотворительные счета, в виде взносов страховыми агентами. Комиссия не будет взиматься с ветеранов Великой Отечественной войны.

"Увеличение доли безналичных платежей, применение современных технологий и способов оплаты - ключевые направления развития системы безналичных расчетов в стране. Беларусбанк разрабатывает инновационные продукты, постоянно совершенствуя действующие, с целью повышения заинтересованности населения в хранении денежных средств на банковских счетах, а также для формирования доверия клиентов к современным платежным инструментам", - отметили в отделе коммуникаций.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Комиссия в размере Br1 будет взиматься при каждом платеже за обучение, парковку, услуги интернета и т.д.
 
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