В кассах Беларусбанка с 1 октября вводится комиссия за некоторые платежи



В кассах ОАО "АСБ Беларусбанк" с 1 октября вводится комиссия за некоторые платежи в едином расчетном и информационном пространстве, сообщили в отделе коммуникаций банка.

Комиссия в размере Br1 будет взиматься при каждом платеже за обучение, парковку, услуги интернета и т.д. Бесплатно эти платежи можно будет совершать в каналах дистанционного банковского обслуживания: интернет-банкинге, М-банкинге, инфокиосках.

Наиболее востребованные у населения платежи - оплата коммунальных услуг и городского телефона - останутся бесплатными. Вознаграждение также не будет взиматься за платежи в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы), в пользу общественных объединений, Беларусбанка, на благотворительные счета, в виде взносов страховыми агентами. Комиссия не будет взиматься с ветеранов Великой Отечественной войны.

"Увеличение доли безналичных платежей, применение современных технологий и способов оплаты - ключевые направления развития системы безналичных расчетов в стране. Беларусбанк разрабатывает инновационные продукты, постоянно совершенствуя действующие, с целью повышения заинтересованности населения в хранении денежных средств на банковских счетах, а также для формирования доверия клиентов к современным платежным инструментам", - отметили в отделе коммуникаций.