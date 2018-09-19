Нацбанк не стал изменять ставку рефинансирования

Соответствующее решение Нацбанк принял с целью поддержать монетарные условия, которые позволят обеспечить инфляцию вблизи целевого уровня 5% в 2019–2020 годах.

В финансовом регуляторе отметили, что годовая инфляция соответствует прогнозной динамике. Препятствий для реализации планов по инфляции со стороны внутренней экономики не просматривается, при этом «определенные проинфляционные риски формируются со стороны ухудшающихся внешнеэкономических условий и возросшей неопределенности их дальнейшего развития».

В августе 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 5%. По итогам 2018 года инфляция ожидается около 5,5% при целевом показателе не более 6%.

Следующее заседание Правления Национального банка Республики Беларусь по денежно-кредитной политике запланировано на 19 декабря 2018 года.