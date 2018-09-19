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Выбирайте с умом!

20.09.2018 10:55 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Стоит знать

Начался учебный год… И во время его никак не обойтись без детской одежды и обуви, школьно-письменных принадлежностей. Изобилие их ставит родителей перед нелегким выбором. На что же стоит обращать внимание при покупке качественных товаров школьного ассортимента?

В первую очередь, знайте, что любая продукция, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза, должна иметь четкую, достоверную маркировку, доступную для осмотра и идентификации. Она может наноситься на само изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, упаковку либо листок-вкладыш.

Маркировка должна содержать: наименование и вид (назначение) изделия; наименование страны, где изготовлена продукция; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора; дату изготовления; товарный знак; срок службы продукции (при необходимости); гарантийный срок службы (при необходимости); единый знак обращения на рынке (ЕАС); размер изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции; маркировку продукции (на русском языке и (при наличии соответствующих требований в законодательстве государства – члена Евразийского экономического союза) на государственном (государственных) языках государства – члена Евразийского союза, на территории которого реализуется продукция).

Маркировка ОДЕЖДЫ, изделий из текстильных материалов в дополнение к обязательным требованиям должна иметь информацию с указанием: вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия; размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции; символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости);

Маркировка ОБУВИ, помимо основных требований, должна содержать информацию о размере, модели и (или) артикуле изделия, материале верха, подкладки и подошвы, условиях эксплуатации и ухода за обувью.

Маркировка РАНЦЕВ, рюкзаков и портфелей должна содержать информацию о возрастной принадлежности.

При выборе детской обуви необходимо обратить внимание на материал, из которого она изготавливается. Желательно отдавать предпочтение обуви, выполненной из натуральной кожи, нубука или замши, текстильных материалов без вложения химических волокон, которые быстро принимают форму ноги, пропускают воздух и позволяют ноге «дышать».

Если же решите отдать предпочтение обуви из синтетических и искусственных материалов, необходимо знать, что в полностью закрытой детской обуви подкладка не должна быть изготовлена из искусственных либо синтетических материалов вне зависимости от возраста ребенка.

Кроме того, товар должен иметь документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемого товара в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством РБ. Документы могут быть предоставлены в виде сертификата соответствия и (или) декларации соответствия.

Анна ХАРБАКА,

помощник врача-гигиениста Каменецкого райЦГЭ.

 
 
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Стоит знать Начался учебный год… И во время его никак не обойтись без детской одежды и обуви, школьно-письменных принадлежностей.... Сообщение Выбирайте с умом!...
 
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