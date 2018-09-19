Бешенство не теряет своей актуальности

Мировое сообщество 28 сентября проводит Всемирный день борьбы против бешенства.

Бешенство является острой природно-очаговой инфекцией и представляет огромную опасность, как для животных, так и для человека.

Бешенством болеют практически все виды наземных млекопитающих, в первую очередь – плотоядные животные (семейства собачьи, кошачьи, куньи, енотовые и др.), грызуны, летучие мыши, птицы, а также человек.

По оценке экспертов ВОЗ это заболевание регистрируется на территориях большинства стран мира и ежегодно уносит жизни 55тысяч человек — в среднем, один человек каждые 10 минут. Свыше 10 млн. человек в мире каждый год получают различные повреждения от животных и более 4 млн. человек – специфическую антирабическую помощь.

Бешенство – это смертельное заболевание, которое можно предупредить. Единственным эффективным средством профилактики заболевания бешенством у людей, подвергшихся риску инфицирования, является своевременное оказание пострадавшим антирабической помощи (первичная обработка раны и иммунизация по показаниям). В арсенале у медицинских работников имеются достаточно эффективные лекарственные средства (вакцина и иммуноглобулин), однако они гарантируют защиту от заболевания бешенством при своевременном (счет идет на часы) обращении пострадавших к врачу (хирургу, травматологу).

Республика Беларусь входит в число стран, энзоотичных по бешенству животных, где в течение длительного времени протекает эпизоотия бешенства природного типа.

В настоящее время работа по профилактике бешенства базируется на таких основных мероприятиях:

обеспечение адекватного оказания антирабической помощи населению;

повышение осведомленности и санитарной грамотности населения, а также формирование мотивации к получению своевременной и в полном объеме антирабической помощи;

организация оральной иммунизации диких плотоядных животных;

организация и контроль выполнения ветеринарных мероприятий по профилактической вакцинации домашних и вынужденной вакцинации сельскохозяйственных животных;

регуляция численности диких плотоядных и домашних безнадзорных животных;

обеспечение максимального охвата профилактическими прививками домашних животных.

Общая координация выполнения мероприятий возложена на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Министерством здравоохранения предпринимаются необходимые меры по обеспечению организаций здравоохранения иммунобиологическими лекарственными средствами в количестве, необходимом для оказания антирабической помощи всем нуждающимся.

Организована и ежегодно проводится профилактическая иммунизация лиц с высоким риском инфицирования (ветеринарные работники, охотники, лесники, лица, выполняющие работы по отлову и содержанию безнадзорных животных и др.).

Населению следует знать о ситуации по бешенству, как на территории постоянного проживания, так и в местах предполагаемого посещения (туризм, отдых и т.д.) и относится ответственно к соблюдению мер профилактики заболевания. Ведь речь идет о сохранении жизни человека и его питомцев.

Ежегодно в нашей стране регистрируются сотни случаев бешенства среди диких (лисы, енотовидные собаки, волки и др.), домашних (собаки, кошки), и сельскохозяйственных животных. За 1 полугодие 2018 г. зарегистрировано 338 случаев бешенства животных, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по республике отмечается рост заболеваемости бешенством среди всех категорий животных: диких, домашних (собак и кошек, включая безнадзорных), а также сельскохозяйственных.

В структуре заболеваемости животных по прежнему наибольший удельный вес составили дикие животные –66,2% (224 сл.), доминирующий вид – лисица (58,5%), увеличивается число зарегистрированных случаев бешенства среди волков (2017г. – 1 сл.,в 2018 г. – 2 сл.).

Случаев заболевания людей бешенством за текущий период 2018 г. зарегистрировано не было.

А сколько случаев заболеваний удалось предотвратить! Ежегодно в организации здравоохранения республики по поводу контакта с животным (укуса, царапины или иного повреждения) обращается свыше 20 тысяч человек, более половины из которых получают лечебно-профилактические прививки.

Что касается нашего района, то в текущем году уровень заболеваемости бешенством животных уже увеличился в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3 случая (2 лисы и 1 домашняя собака). За 6 месяцев 2018 г. в организации здравоохранения за оказанием антирабической помощи обратились 40 человек против 34 в 2017 г.

Лечебно-профилактические прививки против бешенства были назначены 37 лицам (92,5% от всех обратившихся).

Бешенство можно предупредить, если знать и выполнять определенные правила поведения.

Необходимо соблюдать установленные правила содержания домашних животных и ежегодно, в обязательном порядке, представлять как собак, так и кошек в ветеринарную станцию по месту жительства для проведения профилактических прививок против бешенства.

Обязательно обратиться к ветеринарному специалисту в случаях:

заболевания животного, особенно, при появлении симптомов, не исключающих бешенство;

изменения в поведении домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением животного – это смертельно опасно. Больное бешенством животное подлежит усыплению. По мере развития заболевания поведение такого животного неконтролируемо. Важно предупредить заражение человека.

От повреждений, нанесенных животными, часто страдают дети, поэтому необходимо постоянно проводить с ними разъяснительную работу и стараться избегать ненужных контактов, особенно с дикими и/или безнадзорными животными. Не позволять им играть с незнакомыми собаками, кошками.

Неправильное либо неадекватное поведение ребенка, который в силу возраста не сможет правильно оценить ситуацию, может привести к агрессии любое, а тем более больное животное. Следует учитывать, что ребенок может забыть и не рассказать родителям о незначительных повреждениях, особенно если контакт был с внешне здоровым животным в течение короткого промежутка времени.

Лучше не отправлять детей до 14 лет самостоятельно выгуливать собаку, особенно если это – животное крупной и/или агрессивной породы. Ребенок может не справиться с ней, а в случае нестандартной ситуации не сможет адекватно объяснить суть произошедшего.

Не следует подбирать на даче, в лесу диких животных. Ежи, летучие мыши и мелкие грызуны также могут быть источниками бешенства.

Как правило, здоровые дикие животные избегают встречи с человеком. И если они не реагируют на появление человека в природных условиях, а тем более, заходят в населенные пункты, можно не сомневаться, что это больные бешенством животные, и нужно принять все меры личной предосторожности и обеспечения безопасности близких.

Лучше не подбирать бездомных бродячих либо больных животных, но если взяли, то найти возможность в короткий срок показать его ветеринарному врачу и привить против бешенства.

Если негативного контакта с животным избежать не удалось, а именно после укуса, оцарапывания, ослюнения слизистых оболочек и поврежденных кожных покровов, нанесенных любым, даже здоровым на внешний вид животным, необходимо:

провести первичную обработку раны – тщательно промыть раневую поверхность в течение не менее 15 мин. струей воды с мылом;

обработать края раны 5% настойкой йода;

наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в медицинское учреждение. Только врач (хирург, травматолог) оценит риск возможного заражения вирусом бешенства и назначит при необходимости прививочный курс.

Опасны для человека не только укусы и царапины, но и ослюнение поврежденных кожных покровов и слизистых оболочек, нанесенные больным бешенством животным.

После негативного контакта важно оперативно изолировать животное и вызвать ветеринарного врача для консультации. За внешне здоровыми домашними животными устанавливается ветеринарное наблюдение на 10 дней с момента укуса.

Лечебно-профилактическую иммунизацию против бешенства по показаниям начинают пострадавшему человеку в день обращения за антирабической помощью (оптимально — в день контакта). Если по истечении периода ветеринарного наблюдения животное осталось здорово, курс вакцинации по решению врача прекращают.

Ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его, это может привести к трагическим последствиям.

Рекомендации путешественникам

Не следует трогать кошек, собак и других животных во время отдыха, путешествия. Это опасно практически во всех странах. Если при контакте с животным получили укус, оцарапывание или просто ослюнение, необходимо провести первичную обработку – тщательно промыть эту часть тела в течение не менее 15 мин. струей воды с мылом, обработать края раны 5% настойкой йода, наложить стерильную повязку и немедленно обратиться к врачу в стране пребывания для решения вопроса о проведении прививок против бешенства и столбняка. После возвращения из путешествия следует предоставить имеющиеся сведения об оказанной медицинской помощи (выписку о прививках) врачу (хирургу, травматологу) в организации здравоохранения по месту жительства и продолжить курс антирабических прививок.

Бешенство можно и нужно предупредить, наше здоровье зависит только от нас. Как, и с какой ответственностью, мы будем относиться к себе, окружающим нас людям и животным, таким и будет результат.

Тереза КУЛИК,

помощник врача-эпидемиолога Каменецкого райЦГЭ.