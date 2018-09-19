Тотальная война… кукурузой!

Не буду напоминать вам, кто и когда уже объявлял однажды тотальную войну! Было это очень давно, не от хорошей жизни, так чего бередить прошлое? Тем более, что параллель со Второй мировой в нынешних условиях кажется излишне мрачной… Сейчас, слава Богу, дела обстоят все же не так страшно, поскольку в нынешней войне, какую уже объявили тотальной, стреляют не настоящими снарядами и бомбами, а кукурузой, соей, джинсами, компьютерами, текстилем, китайской капустой и даже бутылками виски из Кентукки.

Самое опасное, что сейчас применяют, – это бочки с американским сжиженным сланцевым газом. Конечно, по взрывному потенциалу они могут превзойти даже самые мощные авиационные бомбы, использовавшиеся Люфтваффе. Но в том-то и отличие торговой войны от обычной, что при нанесении удара по противнику бочки эти не только не долетают (или не доплывают) до его территории, а, наоборот, остаются на твоей собственной территории. Невостребованные, непроданные и нерентабельные. Превращающиеся в чистый убыток. И замедленный «взрыв» раздается не у врага, а у тебя самого, в твоей собственной национальной экономике.

Таким образом, тот, кто объявляет даже обычную торговую войну, должен обладать большим запасом прочности или безрассудности. Ну, а на тотальную торговую войну, какую на этой неделе уже объявил Китаю Дональд Трамп, может пойти лишь очень отчаянный человек. Которому Тихий океан по колено и который по любому поводу кричит: «А мне ни капельки не больно!» Если, конечно, не захлебнется…

Белый дом объявил о новых пошлинах на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Теперь ограничения касаются половины всего китайского импорта в США. Если Пекин ответит зеркально, Трамп пообещал обложить повышенными таможенными сборами и все остальное. То есть весь товарооборот с Китаем!

При этом Дональд Трамп сам себя подбадривал в твиттере такими словами: «Любая страна, которая не заключит с нами честную сделку, будет «оттарифена» (willbe «tariffed!»). Дескать, мы пройдемся по ней пошлинами, как ковровыми бомбардировками по Вьетнаму.

Во Вьетнаме, кстати, у американцев не очень получилось – пришлось им оттуда убираться, зализывая раны. А сравнивать Вьетнам с Китаем и вовсе может только тот, кто абсолютно не знаком с политико-экономической картой мира. Поэтому сам Трамп слова «Вьетнам» не произносил. Но подразумевал… «Мы на китайцев давим, чтобы заключить сделку. Наши рынки находятся на подъеме, их – в состоянии коллапса. Скоро мы получим миллиарды из-за новых пошлин и потому, что будем производить товары у себя дома», – отметил Трамп.

На Украине есть такая поговорка: «Дурень думкой богатеет!» Чем сейчас богатеют сами украинцы, пусть они сами же и думают, а вот что касается торговых войн – тут данная присказка не в бровь, а в глаз!

Пекин пытался охладить санкционный пыл Белого дома. Вчера утром китайская англоязычная газета Global Times в редакционной статье предупредила, что «в развязанной США войне тарифов Китай не намерен занимать только оборонительную позицию». «Мы планируем новую замечательную контратаку, чтобы Соединенным Штатам стало больнее», – отметила газета. Ранее Пекин утверждал, что в случае введения новых санкций установит дополнительные пошлины на американские товары на сумму 60 миллиардов долларов. Несимметричность таможенных мер объясняется дисбалансом в двухсторонней торговле: экспорт из Китая в США в 2017-м составил 505,6 миллиарда долларов, поставки же в обратном направлении – лишь 130,4 миллиарда. Соответственно, у Пекина просто физически меньше возможностей для ответа. Однако Трамп пообещал, что если китайцы решатся на ответ, пошлинами будут обложены вообще все их товары. «Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно проведем третий этап, который предусматривает дополнительные тарифы на импорт в размере 267 миллиардов», – говорится в сегодняшнем заявлении президента США.

Рассчитывать на то, что Китай не будет давать сдачи, – это очень наивно. Он уже дает. В качестве ответа на пошлины, введенные Вашингтоном в мае, Китай резко снизил импорт сельхозпродукции из США. В результате с конца мая рыночные цены на сою упали на 18%, до минимального уровня за десять лет, на кукурузу – на 12%. Пшеница в Америке подешевела на пять процентов, свинина – на 29%.С огромными убытками столкнулись фермеры среднего Запада, голосовавшие на президентских выборах за Трампа. Белому дому уже пришлось выделить на их поддержку 12 миллиардов долларов в июле и еще 4,7 миллиарда в августе. Тем не менее, республиканцы быстро теряют этот электорат. Для Трампа это большая проблема, поскольку перед промежуточными выборами, которые пройдут в начале ноября, у республиканцев на счету каждый голос: судя по результатам опросов, сейчас за них готовы проголосовать на 13% меньше избирателей, чем за демократов.

Так что обещание китайцев увеличить закупки американской сельхозпродукции Белому дому просто необходимо. Но Трамп, похоже, совершил ошибку, встав на путь шантажа и угроз. Министерство торговли КНР сообщило, что 24 сентября в полдень по пекинскому времени Китай введет ответные пошлины на импорт из США объемом 60 млрд. долларов. Ранее китайцы предупреждали, что в качестве ответной меры обложат пошлинами 5207 американских товаров, включая малые и средние самолеты, соевое масло, лесную продукцию, автозапчасти.

А теперь Китай готовит ответный удар под дых, от которого Трампу небо может показаться в алмазах. В Пекине готовы ввести 25-процентный тариф на американские энергоносители – нефть и сжиженный природный газ. При цене нефти около 70 долларов за баррель пошлина составит порядка 18 долларов с «бочки», что сделает американскую нефть абсолютно неконкурентоспособной на китайском рынке. США рассчитывают в ближайшие годы стать одним из крупнейших производителей СПГ в мире, причем Китай рассматривается как основной покупатель: сейчас туда уходит 15% американского экспорта сжиженного газа. От этих планов придется отказаться: новые китайские пошлины поставят крест на СПГ-проектах общей мощностью примерно сто миллионов тонн.

Но где Китай возьмет недостающие энергоносители? Вестимо где – купит у России. Россия уже стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай – только в прошлом году импорт достиг 23,7 миллиарда долларов. 19 июля Китай принял первую в истории партию российского СПГ от «Новатэка», доставленную по Северному морскому пути вдоль арктического побережья. В случае введения Пекином пошлин на американские энергоносители и сельхозпродукцию товарооборот между Россией и КНР к 2024 году достигнет 200 млрд. долл., сравнявшись с объемом торговли между Китаем и ЕС.