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Скуплю все! Как магазины провоцируют нас приобретать больше

20.09.2018 11:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Скуплю все! Как магазины провоцируют нас приобретать больше
«Бери один - получай два», и в результате у вас две ненужные вещи. © / Фото из открытых источников

Согласно статистике средняя белорусская семья тратит в месяц 1063,8 рубля. Из них 806,1 рубля (75,8%) приходятся на потребительские расходы. Если честно, то части из них можно избежать, если удержаться от импульсивных покупок. На какие хитрости идут маркетологи, чтобы спровоцировать покупателей тратить как можно больше денег?

Распродажа

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Распродажа - отличный способ сэкономить на одежде, обуви, технике. Но только если все эти вещи вам на самом деле нужны, а распродажа действительно настоящая. Ретейлеры, объявляя скидки, зачастую подтасовывают цены: за несколько дней до распродажи поднимают стоимость акционных товаров, чтобы впоследствии перечеркнуть высокую цену и продать по «новой» - той же самой цене, за которую товар предлагался ранее. Расчет здесь следующий: окрыленные снижением цен покупатели начнут тратить деньги, пока продукция не подорожала.

Бывает, что под предлогом распродажи магазины хотят избавиться от непопулярных товаров, в том числе и с истекающим сроком годности.

Чтобы не попасться на эту уловку, во-первых, возьмите за правило покупать только то, что вам действительно нужно - нужны сапоги, покупаете сапоги, а не туфли, босоножки или кроссовки. Во-вторых, «мониторьте» цены на необходимые вещи. И, в-третьих, проверяйте срок годности косметики и продуктов питания.

Напоминают о себе в день зарплаты

Вы, наверное, замечали, что в определенные дни месяца магазины парфюмерии, одежды или бытовой техники присылают сообщения о скидках и акциях. Как правило, на это время приходится выплата населению зарплат, а значит, есть вероятность, что покупатели «клюнут» на выгодное предложение и потратят свободные деньги на духи и гели для душа.

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Выделяют ценники

Многие привыкли, что крупные, яркие ценники обычно указывают, что товар продается по акции. И охотнее положат в корзину именно его. Однако продавцы зачастую используют яркие ценники и для обычных категорий товаров, на которые скидки не распространяются. Если ваша цель - купить товар по акции, убедитесь, что перед вами не просто ценник желтого или красного цвета: на нем должны быть указаны две стоимости - старая и новая.

Кстати, в некоторых магазинах по-своему хитрят с ценниками - на них выделена меньшая цена, действительная только при наличии у вас дисконтной карты.

Продают «два по цене одного»

Бывает, что магазины одежды, электроники, косметики или продуктов проводят акции типа «купи один (шампунь, купальник, фен) - получи второй в подарок». Хитрость здесь в том, что стоимость акционного товара увеличена. Кроме того, он может быть залежавшимся.

В итоге поверивший в щедрость продавца покупатель обзаводится двумя товарами (иногда даже одинаковыми), а экономия оказывается номинальной.

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Обещают подарок за покупку

Еще одна уловка, на которую идут продавцы, - это подарок за покупку. Презент можно получить за приобретение дорогостоящей (или неликвидной) вещи - товары по бросовым ценам купят и так. Как правило, подарок за покупку носит символический характер. Например, за смартфон покупателю вручат дешевенький чехол. Иногда вместо презентов магазины дарят покупателям купоны со скидкой - в расчете на то, что желающий сэкономить потребитель вернется и купит ненужную вещь.

Ирина ПЕТРЕНКО

 
 
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