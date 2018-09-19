Как реформировать систему ЖКХ? Мнение читателя

Наверняка есть образцовые товарищества собственников жилья (ТСЖ). Но на слуху все больше новости о скандалах и судах.

А все потому, что собственники в своем большинстве инертны, а председателям и правлению (речь о недобросовестных работниках) зачастую именно такое положение дел на руку. Или силы неравны. В любом случае жильцов, готовых вникать в суть проблем и отстаивать свои права, намного меньше. Часто их противопоставляют всем как «недовольных», стравливая жильцов.

Разговоры о необходимости реформирования системы ЖКХ, подразумевающего наведение порядка, в том числе в деятельности товариществ собственников жилья, ведутся давно. Свое видение и предложения по реформированию есть у читателей «АиФ». Сегодня мы решили представить мнение минчанки Нины МОРДИК, которая предлагает обратить внимание на проблемы, существующие в ТСЖ, в частности в тех, которые находятся на обслуживании ЖЭУ.

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Управление вслепую и «не по-товарищески»

Почти 20 лет существуют товарищества собственников жилья, деятельность которых построена по принципу самоконтролирующей организации. Их представители самостоятельно принимают решения в отношении содержания и эксплуатации общего имущества совместного домовладения. А также несут ответственность за принимаемые решения, исполнение которых контролируют органы управления. Так должно быть в идеале, когда все звенья этой цепочки соблюдают нормы закона. Хочется, чтобы и жильцы обладали коммунальной грамотностью, были активны, законопослушны.

Но в реальности собственники только на первых порах говорят о желании принимать участие в управлении общим имуществом, а на практике этого не происходит. На это есть объективные и субъективные причины. Закон «О совместном домовладении», рассчитанный на идеальные условия, задумывался как сопровождение и опека над ТСЖ. С этой целью был разработан план мероприятий по совершенствованию ТСЖ, утвержденный в 2009 г. заместителем премьер-министра Беларуси. Он не выполнен, т. к. не созданы структуры, курирующие работу ТСЖ.

Как на практике?

Сегодня на практике многое не работает. Нет четко разработанного плана, как на предприятии, по управлению ТСЖ. Собственники не готовы и не могут управлять своей собственностью, т.к. нет закона, регламентирующего их деятельность. Нет никакой литературы с описанием изученной на основании обобщенного опыта работы ТСЖ, которое выбрало по принципу добровольности государственный способ управления и обслуживания, предусмотренный законодательством.

При совершении дорогой покупки у застройщика - квартиры - ее обладатель при этом не получает инструкции, которой обычно сопровождается любая покупка. Речь о детализированном описании состава общего имущества в совместном домовладении на основании договора о совместном домовладении, в котором не конкретизированы права, обязанности и меры ответственности собственников. Застройщик при подписании договора о совместном домовладении не обеспечивает обучения и ознакомления будущих членов ТСЖ со сведениями о том, что такое приемка объекта; когда ЖСПК принимает весь объект, а ТСЖ жилого фонда - только места общего пользования (МОП). Если бы собственник, не имеющий коммунальной грамотности, благодаря минимальному обучению получил сведения о размере МОПов, о проектной мощности двигателей оборудования и лифтов, это стало бы ориентиром для показателей, которые надо контролировать, чтобы знать, как мы укладываемся в тариф, утвержденный постановлением Совмина.

Информировать собственников обо всех внутренних расчетах по дому при подписании договора о совместном домовладении. Ведь могут быть несколько потребителей ЖКУ: юрлица, которые получают их через интегрированные инженерные системы дома; арендаторы помещений, принадлежащих ТСЖ, где не установлены приборы учета тепла и электроэнергии, - их потребление ЖКУ «привязано» и проходит через счетчики МОПов.

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Пока мы имеем проблемы с внутренними расчетами между потребителями ЖКУ по дому, а поставщиков-монополистов интересуют только показания общегрупповых приборов учета. Если в доме договорная система между потребителями ЖКУ существует с нарушениями, убытки несет бюджет. Если дом на самообслуживании - убытки ложатся на плечи жильцов.

Как информировать?

По норме закона членов ТСЖ необходимо информировать о содержании вспомогательных помещений, финансово-хозяйственной деятельности, о сдаче помещений в аренду. Но на практике не все председатели правления и не всегда это делают. В результате возникают проблемы. Формально член ТСЖ имеет право получать от органов управления любую информацию о деятельности ТСЖ. Однако ни законодательство, ни типовой устав не содержат описания самой процедуры предоставления такой информации, а именно: какая информация предоставляется, в каком объеме, в какие сроки, каким способом. Необходимо это изучить и доработать.

При отсутствии информации активные члены ТСЖ, желающие принимать участие в управлении общим имуществом, часто обращаются за помощью в курирующие работу ТСЖ структуры, и это воспринимается как жалоба. Но причина - безысходность.

Нет условий?

Хотя сегодня созданы все законодательные условия для деятельности ТСЖ, на практике реализовать их через общее собрание мало кому удается. Это происходит потому, что:

собрания негде проводить;

время для решения глобальных вопросов ТСЖ ограничено;

из-за возникновения спорных вопросов общее собрание, которое проводится раз в год, может быть сорвано;

вопросы, решаемые в спешке, теряют смысл и значимость, и во второй раз собрать жильцов в количестве, необходимом для кворума, практически невозможно, а без него принимать решения нельзя.

Ушлые председатели правления ТСЖ используют такую ситуацию с пользой для себя и переходят на опросные листы, в которых сформулированы вопросы, выгодные одной стороне. Как правило, все сводится к тому, чтобы получить печать ТСЖ или завладеть финансовыми потоками.

Анализ того, как организованы подготовка и проведение отчетно-выборных собраний, никто не делает, и никто их не контролирует. А ведь зачастую председатели правления, знающие закон, не используют это на благо товарищества, а ищут лазейки для собственной выгоды: если не запрещено законом - значит, можно!

Порочной можно считать и такую практику, когда председатель и члены правления нарочито избегают обсуждения проблем всеми жильцами и приглашают их поодиночке в правление, где каждого «обрабатывают» на свой лад. О чем собственникам предоставляется информация, можно только догадываться.

Понятно, что эту тему замалчивать нельзя. Все необходимо обсуждать.

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Кадры - наше все!

Не секрет, что сегодня выбор кандидатуры председателя правления сравним с «котом в мешке». Но собственники должны иметь возможность выбрать подходящую кандидатуру: для этого необходимо создать базу данных, зарегистрировать председателей правления ТС в едином госрегистре, где были бы собраны отзывы о них с прошлых мест работы. Это также поможет избежать «серых схем», когда один человек «работает» в нескольких ТС и везде получает полноценную зарплату.

Для должности председателя правления не надо учиться в вузе. Чтобы не допустить непрофессионала в сферу ЖКХ, необходимо четко прописать должностные обязанности (речь о ТСЖ, обслуживающихся в ЖЭУ, когда нет штата), отклоняться от которых в своей работе председатель не имеет права. Эта информация должна быть обязательной для изучения собственниками, которые часто не знают, в чем состоят обязаности председателя правления. Исполнительная власть на местах должна разрабатывать и предлагать законодательным органам направления для правильного развития отрасли ЖКХ, принимать непосредственное участие в процессе работы служб и обслуживающих организаций исходя из имеющихся и пока, к сожалению, негативных практических выводов.

Нина Ниловна Мордик, бывший член правления ТСЖ, Минск