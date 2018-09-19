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Забирать посылки из интернет-магазинов можно будет без очередей. В Беларуси появились почтоматы
20.09.2018 11:10 — Разное | Ежедневник
фото: belpost.by
«Белпочта» взяла на вооружение опыт соседних стран и запустила в эксплуатацию устройства самоослуживания.
Пока введено в эксплуатацию 20 таких устройств, сообщает пресс-служба «Белпочты»: 11 в Минске, по одному в каждом областном центре, а также в Орше, Лиде, Борисове и Бобруйске.
Теперь клиент может сам решать, где ему удобнее забрать посылку – в почтовом отделении, как раньше, или в почтомате. Если он выберет последний вариант, ему нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Белпочты» и перенаправить свою посылку в почтомат. Далее необходимо один раз пройти идентификацию в выделенных отделениях почтовой связи (предъявить паспорт или водительское удостоверение).
Перенаправить посылку в почтомат клиент должен до прохождения таможенного контроля. Когда курьер доставит посылку в почтомат, клиент будет извещен об этом SMS или письмом на электронную почту. В почтомате посылка будет ждать получателя трое суток.
Перенаправлять в почтомат можно посылки весом не более 30 кг.
Как отметили в «Белпочте», клиенты уже оценили удобство нового сервиса, поэтому сеть почтоматов планируется расширять. Планируется также использовать опыт Польши, оитвы, Эстонии и России: брендировать ячейки почтоматов и сдавать их в аренду интернет-магазинам, сокращая таким образом расходы на доставку.
Пока почтоматы только выдают посылки, но в будущем смогут и принимать.
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«Белпочта» взяла на вооружение опыт соседних стран и запустила в эксплуатацию устройства самоослуживания.
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