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Унитаз - не мусорное ведро! Как правильно пользоваться канализацией?

20.09.2018 11:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Унитаз - не мусорное ведро! Как правильно пользоваться канализацией?
Фото из открытых источников

Как сообщает Коммунальное унитарное производственное предприятие «Водоканал» г. Барановичи, неправильное и неаккуратное пользование системой канализации нарушает режим ее работы, приводит к засорениям трубопроводов, излитию стоков в жилые помещения и на поверхность улиц.

Унитаз - не мусорное ведро! Как правильно пользоваться канализацией? В Женеве канализация забилась купюрами по 500 евро

Основная причина засорения канализации - отложение жиров на стенках трубопроводов и твердые бытовые отходы.

Как поступает человек, недооценивающий важность безаварийной работы системы канализации? Унитаз и раковина для него становятся чуть ли не мусорным контейнером, в который сливаются оставшиеся после приготовления пищи масло и жир со сковородок, картофельные очистки, остатки первых блюд, кости, предметы личной гигиены, строительные материалы после ремонта.

Способна ли выдержать система канализации такое отношение?

Для сохранения системы канализации вашего дома в работоспособном состоянии, необходимо помнить:

Унитаз - не мусорное ведро! Как правильно пользоваться канализацией? Кто должен оплачивать работу аварийной бригады при прорыве канализации?

  • в унитаз должны поступать только продукты жизнедеятельности человека (моча, испражнения), а также вода;
  • в мусорное ведро - другие твердые бытовые отходы: бумага, очистки, остатки пищи, листья, предметы личной гигиены и пр.;
  • остатки масла, жира с кухонной посуды нужно сливать в пакеты или протирать бумагой, ветошью и складывать в мусорное ведро;
  • для избежания попадания в канализацию крупных предметов, используйте в кухонных мойках защитные сетки;
  • стиральные порошки, другие моющие и чистящие вещества применяйте с наименьшей дозировкой, указанной на упаковке;
  • не сливайте в канализацию краску, растворители и другие химические активные, взрывоопасные и горючие вещества.

Ольга ИВАШКО

 

 
 
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У нас часто случаются засоры канализации из-за соседей, которые выбрасывают в унитаз ветошь, прокладки… Есть ли какие-то правила, которые можно им объяснить, чтобы...
 
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