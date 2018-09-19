Унитаз - не мусорное ведро! Как правильно пользоваться канализацией?

Как сообщает Коммунальное унитарное производственное предприятие «Водоканал» г. Барановичи, неправильное и неаккуратное пользование системой канализации нарушает режим ее работы, приводит к засорениям трубопроводов, излитию стоков в жилые помещения и на поверхность улиц.

Основная причина засорения канализации - отложение жиров на стенках трубопроводов и твердые бытовые отходы.

Как поступает человек, недооценивающий важность безаварийной работы системы канализации? Унитаз и раковина для него становятся чуть ли не мусорным контейнером, в который сливаются оставшиеся после приготовления пищи масло и жир со сковородок, картофельные очистки, остатки первых блюд, кости, предметы личной гигиены, строительные материалы после ремонта.

Способна ли выдержать система канализации такое отношение?

Для сохранения системы канализации вашего дома в работоспособном состоянии, необходимо помнить:

в унитаз должны поступать только продукты жизнедеятельности человека (моча, испражнения), а также вода;

в мусорное ведро - другие твердые бытовые отходы: бумага, очистки, остатки пищи, листья, предметы личной гигиены и пр.;

остатки масла, жира с кухонной посуды нужно сливать в пакеты или протирать бумагой, ветошью и складывать в мусорное ведро;

для избежания попадания в канализацию крупных предметов, используйте в кухонных мойках защитные сетки;

стиральные порошки, другие моющие и чистящие вещества применяйте с наименьшей дозировкой, указанной на упаковке;

не сливайте в канализацию краску, растворители и другие химические активные, взрывоопасные и горючие вещества.

Ольга ИВАШКО