Улучшить жилье. Какие работы относятся к модернизации?

Так, к работам по модернизации относятся:
- переоборудование неэксплуатируемых чердачных помещений в эксплуатируемые;
- устройство в квартирах кухонь и санитарных узлов;
- расширение жилой площади за счет подсобных помещений;
- доведение инсоляции жилых помещений до нормативных требований;
- ликвидация темных кухонь и входов в квартиры через кухни с устройством при необходимости встроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь;
- перепланировка помещений без изменения их назначения;
- устройство неотапливаемых кладовых и погребов под балконами и лоджиями первых этажей дома без занятия подвальных помещений;
- доведение всех элементов здания до современных нормативных требований по термическому сопротивлению (тепловая модернизация);
- защита зданий от шума и вибрации;
- устройство балконов, лоджий, веранд, террас;
- устройство входов в здания для маломобильных групп населения;
- устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 11,2 м и выше;
- полная замена деревянных перекрытий на несгораемые перекрытия;
- устройство новых подвесных потолков;
- полная замена заполнений оконных проемов здания при их износе менее 60% на изделия с теплотехническими характеристиками, отвечающими нормативным требованиям;
- переустройство крыш (совмещенных - на чердачные, рулонных - на инверсионные и т. д.);
- устройство оконных проемов и отдельных входов в стенах подвалов и цокольных этажей.
Переустройства и переоборудования
- переоборудование систем отопления;
- переустройство вентиляции;
- переоборудование систем наружного газоснабжения;
- установка приборов учета потребления газа;
- замена печного отопления на отопление от ТЭЦ, районной котельной, крышной котельной или установка индивидуального отопительного оборудования;
- оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, наружным и внутренним противопожарным водопроводом, отоплением, канализацией, газоснабжением с присоединением к существующим магистральным сетям;
- устройство повысительных насосных станций, тепловых узлов, бойлерных;
- установка бытовых электроплит взамен газовых с заменой электропроводки и приборов учета;
- автоматизация и диспетчеризация отопительных котельных, тепловых сетей, теплопунктов и инженерного оборудования жилых домов;
- установка нового технологического оборудования;
- устройство и доведение до действующих нормативных требований установок пожарной автоматики, систем противодымной защиты и внутреннего противопожарного водопровода;
- перевод существующей сети электроснабжения на повышенные расчетные нагрузки.
Устройства и замены
- устройство внутридомовых слаботочных телефонных, радиотрансляционных сетей и сетей кабельного телевидения;
- замена инженерных систем при изменении расчетных расходов;
- устройство новых тамбуров;
- замена лифтов, влекущая изменение конструктивных решений лифтовой шахты, машинного отделения, количества остановочных пунктов, инженерного обеспечения;
- доведение благоустройства дворовых территорий до действующих нормативных требований.
Ольга ИВАШКО