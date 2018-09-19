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Улучшить жилье. Какие работы относятся к модернизации?

20.09.2018 11:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Улучшить жилье. Какие работы относятся к модернизации?
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Так, к работам по модернизации относятся:

  • переоборудование неэксплуатируемых чердачных помещений в эксплуатируемые;
  • устройство в квартирах кухонь и санитарных узлов;
  • расширение жилой площади за счет подсобных помещений;
  • доведение инсоляции жилых помещений до нормативных требований;
  • ликвидация темных кухонь и входов в квартиры через кухни с устройством при необходимости встроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь;
  • перепланировка помещений без изменения их назначения;
  • устройство неотапливаемых кладовых и погребов под балконами и лоджиями первых этажей дома без занятия подвальных помещений;
  • доведение всех элементов здания до современных нормативных требований по термическому сопротивлению (тепловая модернизация);
  • защита зданий от шума и вибрации;
  • устройство балконов, лоджий, веранд, террас;
  • устройство входов в здания для маломобильных групп населения;
  • устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 11,2 м и выше;
  • полная замена деревянных перекрытий на несгораемые перекрытия;
  • устройство новых подвесных потолков;
  • полная замена заполнений оконных проемов здания при их износе менее 60% на изделия с теплотехническими характеристиками, отвечающими нормативным требованиям;
  • переустройство крыш (совмещенных - на чердачные, рулонных - на инверсионные и т. д.);
  • устройство оконных проемов и отдельных входов в стенах подвалов и цокольных этажей.

Улучшить жилье. Какие работы относятся к модернизации?
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Переустройства и переоборудования

  • переоборудование систем отопления;
  • переустройство вентиляции;
  • переоборудование систем наружного газоснабжения;
  • установка приборов учета потребления газа;
  • замена печного отопления на отопление от ТЭЦ, районной котельной, крышной котельной или установка индивидуального отопительного оборудования;
  • оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, наружным и внутренним противопожарным водопроводом, отоплением, канализацией, газоснабжением с присоединением к существующим магистральным сетям;
  • устройство повысительных насосных станций, тепловых узлов, бойлерных;
  • установка бытовых электроплит взамен газовых с заменой электропроводки и приборов учета;
  • автоматизация и диспетчеризация отопительных котельных, тепловых сетей, теплопунктов и инженерного оборудования жилых домов;
  • установка нового технологического оборудования;
  • устройство и доведение до действующих нормативных требований установок пожарной автоматики, систем противодымной защиты и внутреннего противопожарного водопровода;
  • перевод существующей сети электроснабжения на повышенные расчетные нагрузки.

Улучшить жилье. Какие работы относятся к модернизации?
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Устройства и замены

  • устройство внутридомовых слаботочных телефонных, радиотрансляционных сетей и сетей кабельного телевидения;
  • замена инженерных систем при изменении расчетных расходов;
  • устройство новых тамбуров;
  • замена лифтов, влекущая изменение конструктивных решений лифтовой шахты, машинного отделения, количества остановочных пунктов, инженерного обеспечения;
  • доведение благоустройства дворовых территорий до действующих нормативных требований.

Ольга ИВАШКО

 
 
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Перечень основных видов работ, выполняемых при модернизации зданий и сооружений, изложен в приложении В к ТКП 45-1.04-206-2010(02250) «Ремонт, реконструкция и реставрация...
 
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