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Оплату банковской картой в наземном транспорте хотят ввести уже в этом году
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На Минском Транспортном Форуме Visa объявили, что пилот-проект по оплате проезда банковской картой в столичном наземном транспорте введут в ноябре. К Евроиграм же систему масштабируют, а потом реализуют account base систему. Об этом написали в telegram-канале
Также на форуме рассказали немного статистики. Например, Минск – третий город в мире, где бесконтактные платежи принимаются на всех турникетах метро. У транспортного оператора на 6% снизились операционные затраты после введения этой системы. А для оплаты проезда в метро уже используется около 82 тысяч банковских карт.
Сергей Акулич, гендиректор IBA IT Park, рассказал о планах создания единой системы оплаты за проезд на всей территории Беларуси. Представитель Visa сказал, что при таком способе оплаты должна уменьшиться стоимость, так как станут меньше и затраты на весь процесс – связь идет напрямую с банком.
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На Минском Транспортном Форуме Visa объявили, что пилот-проект по оплате проезда банковской картой в столичном наземном транспорте введут в ноябре. К Евроиграм же...
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