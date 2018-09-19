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Стрельба в суде, офисном здании и доме престарелых: в США трижды за сутки стреляли, есть жертвы
Новости США. В США сразу три случая стрельбы в общественных местах в течение одних суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сначала неизвестный открыл стрельбу в суде Пенсильвании. Нападавшего ликвидировали. Позже стало известно о ранении четырех человек в офисном здании IT-компании и о двойном убийстве в доме престарелых.
В каждом из случаев злоумышленники руководствовались различными мотивами. О последнем из перечисленных известно следующее: 60- летний мужчина пришел в ярость, получив судебное решение, по которому дом его семьи после развода остается в собственности бывшей жены. Сначала он пытался застрелить жену, а после поехал в дом престарелых к родителям, где застрелил их и скрылся.
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Новости США. В США сразу три случая стрельбы в общественных местах в течение одних суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сначала неизвестный открыл...
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