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«Ваши достижения – предмет гордости и основа построения сильных евразийских государств». Александр Лукашенко – руководителям академий наук стран СНГ
Новости Беларуси. Руководители академий наук стран СНГ 20 сентября собираются в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь принимает сессию Международной ассоциации академий наук.
25-лет объединение является интеграционной площадкой прогрессивной мысли.
С юбилеем участников ассоциации поздравил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Ваши достижения – предмет гордости и основа построения сильных евразийских государств». Александр Лукашенко – руководителям академий наук стран СНГ
Новости Беларуси. Руководители академий наук стран СНГ 20 сентября собираются в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь принимает сессию...
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