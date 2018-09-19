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«Ваши достижения – предмет гордости и основа построения сильных евразийских государств». Александр Лукашенко – руководителям академий наук стран СНГ

20.09.2018 11:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Руководители академий наук стран СНГ 20 сентября собираются в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь принимает сессию Международной ассоциации академий наук.

25-лет объединение является интеграционной площадкой прогрессивной мысли.

С юбилеем участников ассоциации поздравил Президент Беларуси.

«Ваши достижения – предмет гордости и основа построения сильных евразийских государств». Александр Лукашенко – руководителям академий наук стран СНГ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Четверть века назад академии молодых независимых республик объединились с целью сберечь лучшее наследие советского прошлого. Сегодня ваши достижения – предмет гордости и основа построения сильных евразийских государств. Все эти годы вы успешно трудитесь на благо своих народов и сотрудничаете, оставаясь верными науке. Своим примером показываете, что ее предназначение – быть выше геополитических интересов и способствовать консолидации общества, сохранению мира на Земле.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Руководители академий наук стран СНГ 20 сентября собираются в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь принимает сессию...
 
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