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«Экватор сентября» отмечали в Детском квартале на Васнецова

20.09.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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На днях в детских домах семейного типа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на ул. Васнецова, был необычный вечер. Вечер, посвященный началу учебного года, началу новых стремлений и достижений.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59003.php

«Экватор сентября» отмечали в Детском квартале на Васнецова

Начался праздник с торжественной линейки, предусматривающей поднятие Государственного Флага Республики Беларусь, вынос флага Детского квартала, выступление воспитанников.

Поздравляя детей с началом нового учебного года, начальник управления по образованию администрации Московского района г. Бреста Виталий Щерба пожелал им здоровья, успехов в учебе, сил и терпения в покорении новых вершин.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59003.php

«Экватор сентября» отмечали в Детском квартале на Васнецова

И какой же праздник без подарков. Московская районная организация г. Бреста РОО «Белая Русь» вручила сертификаты родителям – воспитателям на приобретение школьных товаров учащимся, интернет-магазин «Тутшоп» в лице директора Дмитрия Поливоды подарил детям наборы канцелярских товаров.

После торжественной линейки всех жителей Детского квартала на Васнецова и его гостей ждал сладкий стол, организованный СООО «Перфект», и долгожданная дискотека.

Яркие, незабываемые эмоции подарили друзья Детского квартала на Васнецова: музыкальные группы «Essex», «Viva Show», солисты группы «MUZZART».

Руководитель медиашколы «ZELЁNKA» Елена Ничипорук предложила уникальную возможность детям детских домов семейного типа - обучение в школе на безвозмездной основе.

Большой вклад в создание площадки Детского квартала на Васнецова внесли работники КУП «Брестское ДЭП». И сегодня они не остались в стороне. Украшенный двор порадовал детвору и создал праздничное настроение.

Руководитель волонтерского отряда «Рука в руке» (ГУО «Жемчужненская средняя школа», Барановичский район) Ольга Жихарко со своими ребятами устроили настоящее представление с конкурсами, играми и призами.

Завершил вечер праздничный фейерверк, который состоялся благодаря директору магазина «Ив Роше» в г. Бресте ЗАО «Интеркосметика» Ирина Михальчук.

 
Теги: Брест
 
 
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На днях в детских домах семейного типа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на ул. Васнецова, был необычный вечер. Вечер,...
 
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