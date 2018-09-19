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На границе состоялась информационно-разъяснительная акция в канун дня таможенника
20.09.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
В канун Дня таможенника, ежегодно отмечающегося в Республике Беларусь 20 сентября, на границе состоялась информационно-разъяснительная акция для граждан, пересекающих границу.
В республиканских пунктах таможенного оформления «Брест», «Песчатка» и «Домачево» гражданам, следовавшим через границу, сотрудники Брестской таможни вручали памятки с разъяснением законодательства.
Цель данной акции – максимальное вовлечение граждан в ознакомление с базовыми нормами таможенного законодательства.
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В канун Дня таможенника, ежегодно отмечающегося в Республике Беларусь 20 сентября, на границе состоялась информационно-разъяснительная акция для граждан,...
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