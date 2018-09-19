Из проезжающего автомобиля высыпались шурупы, все ездят по ним и увозят на колёсах

Внимание! Перекресток 28 Июля и Октябрьский революции в городе Бресте на некоторое время опасен. Рассыпался лоток с шурупами, дети на месте происшествия утверждают, что из автомобиля.



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Аккуратно проезжайте, иначе наверняка посетите ближайший шиномонтаж. В сторону Волгоградской по Октябрьский революции.



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Дворник, которая работает рядом, пытается что-то предпринять для уборки, однако мешает интенсивное движение. Очевидцы поставили в известность службу 102. Через некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники ГАИ для оказания помощи.