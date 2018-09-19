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Как правильно взвешиваться. Объясняют тренер и диетолог

20.09.2018 11:28 — Разное | Tut.by  
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Чтобы цифрам на весах можно было доверять, нужно уметь правильно взвешиваться. Диетолог и тренер объяснили GO.TUT.BY, как часто имеет смысл становиться на весы при похудении и когда не стоит принимать в расчет набор даже двух кило.


Фото: unsplash.com

Как и когда взвешиваться

Специалисты советуют взвешиваться по утрам.

— В максимально одинаковом состоянии: то есть, насколько это возможно, с одинаково наполненным внутренним миром, — шутит директор и методист «Академии фитнеса» Мария Самсонова.


Мария Самсонова. Скриншот: TUT.BY

Диетолог Виктория Болбат уточняет: становимся на весы — после туалета и перед завтраком. Что касается частоты взвешиваний, то худеющим она советует остановиться на одном в неделю.

— Оптимальные дни для взвешивания при пятидневной рабочей неделе — вторник или среда. В понедельник после некоторых погрешностей в питании (пересоленной, богатой углеводами пищи) запасы воды в организме могут сильно увеличиться и сказаться на весе. А ко вторнику-среде тело приходит в обычную форму. Но, конечно, для каждого все индивидуально.

Диетолог объясняет: раз в неделю на весы худеющим следует становится не ради того, чтобы понять, сколько же кило ушло. Это как раз бесполезно: колебания воды в организме гораздо сильнее влияют на вес, чем потеря жира на этапе снижения веса. Делать это нужно для контроля над процессом.


Виктория Болбат. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Когда я только начинала практиковать, самой первой группе стройнеющих я строго-настрого наказала закинуть весы на месяц на антресоли. Когда девочки взвесились через месяц, у всех был хороший минус, но у одной — плюс два кило. После того, как она наконец-то прошла рекомендованные мной обследования, у нее обнаружили гипотиреоз. Тогда я еще не представляла, что бывает настолько сниженный обмен веществ. В тот раз я уяснила для себя две вещи. Первое: анализы и обследование — наше все. Второе: любые среднестатистические данные — ничто, когда перед тобой реальный человек с реальными проблемами. Чем больше работаю, тем лучше понимаю, что не может быть одного алгоритма для всех. Но теперь взвешивание раз в неделю обязательно для контроля над процессом и своевременной коррекции стратегии.

На сколько реально похудеть за неделю

Виктория Болбат предлагает посчитать, со сколькими граммами жира можно расстаться без вреда для здоровья.

— У человека во время здорового снижения веса дефицит более 300 ккал переносится уже тяжело. Максимальный дефицит калорий может составлять в среднем примерно 600 ккал. В грамме жира — 9 ккал. Получаем: дефицит в 300 ккал равен (300 делить на 9) — 33 граммам сожженного жира. Дефицит в 600 ккал равен, соответственно, 66 граммам сожженного жира. Выходит, что за неделю при адекватном подходе к снижению веса уходит максимум (!) примерно полкило. Девочки же, каждый день становясь на весы, ждут увидеть там сразу минус килограмм за сутки.


Фото: pixabay.com

Почему вес может меняться без реального похудения

Диетолог объясняет, какие факторы могут влиять на наш вес, кроме сжигания жира, — и заставлять стрелку весов ходить то вправо, то влево:

— Соленая пища. Соль, всасываясь в кровь, по градиенту концентрации уходит в ткани и затем тянет за собой воду, вызывая отеки и увеличение веса. Такую отечность можно распознать, когда лицо округлилось после сна, кольца не налазят на пальцы, тесновата повседневная обувь, живот не втягивается и т.д.

— Запасы гликогена. Гликоген представляет собой длинную цепочку из молекул глюкозы. Он служит запасом «быстрой» энергии в случае внезапной необходимости. Самое интересное — то, что гликоген всегда существует в связанном с водой виде. И нужно ему, ни много ни мало, в десять раз больше воды по массе. Включаем логику: если в организме в среднем около 400 граммов гликогена, то ему нужно примерно 4 кг связанной воды. Мы эту воду не слишком заметим, она в отеки не уйдет, распределиться по печени и мышцам. Зато, стоит нам хорошенько потренироваться и израсходовать часть гликогена, как мы радуемся: у нас за тренировку минус 700 г — или даже минус целый килограмм! И все бы ничего, если бы мы еще сильнее не расстроились потом, когда стрелка весов вернется на место. Запасы гликогена постоянно пополняются и восстанавливаются. Так же, как и связанная с ним вода.

Чрезмерные тренировки. Особенно это касается новичков — либо тех, кто начал тренировки после длительного перерыва. Отвыкшие от нагрузки мышцы при чрезмерном напряжении получают микроктравмы и воспаляются, что также вызывает отек мышечных тканей. Это может сильно разочаровать худеющих: через сутки после сумасшедней тренировки они видят на весах не шикарный минус, а внушительный плюс.

Гормональный фон. Ну, здесь самая популярная история о том, как женщина «разбухает» во время предменструального синдрома. На самом деле, у всех все по-разному. Кто-то, и правда, сильно отекает, кого-то это вовсе не касается. Сильная задержка жидкости может наблюдаться и при недосыпе, и при стрессе, при беременности и лактации. Все эти причины тесно связаны с гормональным фоном. И в каждом конкретном случае невозможно просчитать, сколько лишней жидкости ушло в ткани.

Алкоголь. Алкоголь сам по себе — не лучший друг при снижении веса, поскольку может уничтожить все ваши пищевые ограничения. К тому же, даже самая малая порция спиртного (бокал вина, к примеру) в состоянии вызвать на следующий день отеки. А может и не вызвать. Все индивидуально. Зависит о налаженности механизмов дезинтоксикации у каждого конкретного человека.

Неопорожненный кишечник. На следующий день после застолья ваш кишечник еще переполнен вчерашними яствами — или тем, что от них осталось. Не нужно воображать, будто все там успешно растворится и выйдет с выдыхаемым воздухом и утренней мочой. Нет, для процесса пищеварения и опорожнения нужно время. Для тех, кто страдает запорами — нужно еще больше времени.

— Нужно учитывать, что еда находится в пищеварительной системе долго, до 36 часов, — объясняет Мария Самсонова. — Именно поэтому даже через день после серьезного застолья вы увидите увеличение веса. Хотя это не говорит о том, что вы поправились: на два кило поправиться за даже самое бурное застолье невозможно, столько жировых клеток просто не смогут сформироваться. Колебание веса в пределах кило — это нормально. А в некоторых ситуациях изменения могут быть более сильными: вроде прибавки до 2 кг перед месячными или отвеса в те же два кг после отравления.

Стоит ли заменять взвешивания обмерами

Измерять обхват груди, талии и бедер — это правильно, считает тренер Мария Самсонова:

— Вес — не тот фактор, на котором в первую очередь стоит сосредоточиться при работе со своим телом. Когда мы говорим о внешнем виде человека, мы имеем в виду прежде всего его фигуру. Прежде всего важно соотношение мышечной и жировой массы, которое измеряется различными способами: биоимпедансометрия, калиперометрия.


Фото: pixabay.com

По мнению тренера, на килограммы следует ориентироваться в том случае, если человек имеет объективно большой излишний вес.

— Очевидно, что если человек весом в 120 кг потерял 10 кило, это не мышечная масса ушла. В таком случае интересно говорить об изменении на весах. Если же цель: «вот здесь прибавить, а там убавить», похудение или набор веса ничего не скажут. Фигура может заметно измениться внешне, а вес остаться неизменным. В таком случае имеет смысл ориентироваться на отражение в зеркале и обмеры.

 В долгосрочной перспективе обмеры гораздо точнее цифры на весах, — уверяет Виктория Болбат. — При налаживании нормального сбалансированного питания даже у человека, который обходится без физнагрузок, начнется восстановление нормального, природного количества мышечной ткани. Меньше становится жировой ткани, растет уровень основного обмена. После месяца-другого нормального питания можно обнаружить, что вес остался практически на прежнем уровне, а объемы очень изменились. Ведь мышечная ткань гораздо тяжелее жира. В моей практике была клиентка, которая за три месяца похудела всего на два кг, а обмеры в бедрах изменились со 120 до 108 см! И это при отсутствии каких-то жестких ограничений.

Диетолог уточняет, что каждый день обмерять себя тоже не стоит все по тем же причинам, что и со взвешиванием: отеки, переполненный кишечник и так далее.

Но что, если мне хочется взвешиваться каждый день

Мария Самсонова рекомендует не принимать близко к сердцу все, что говорит стрелка, если вы становитесь на весы каждый день: «Оптимально будет взять среднее число за несколько дней».

Виктория Болбат считает, что ежедневное взвешивание — это скачки радости и разочарования, мотивации и демотивации, которые только мешают процессу:

— Но если вы все делаете правильно, не впадаете в крайности и по-честному учитесь слушать и понимать себя, то результат будет, вне зависимости от взвешиваний и обмеров.

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Как часто имеет смысл становиться на весы при похудении и когда не стоит принимать в расчет набор даже двух кило.
 
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