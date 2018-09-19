Как не затопить свой автомобиль в сезон дождей?

Пожалуй, самый действенный метод уберечь автомобиль от дождя и огромных луж - в принципе оставить ваш личный транспорт дома и отложить поездку. Но если такой возможности нет или ливень застал вас уже в дороге, то нужно быть готовым к неожиданным изменениям дорожной обстановки.

В первую очередь опасность во время дождя представляет скользкий асфальт. Первые 5-10 минут особенно опасны, так как на дорожном покрытии образуется скользкая пленка из грязи и пыли, которую дождь еще не успел смыть. В силу того, что сцепные свойства колес с дорогой ухудщаются, нужно соблюдать большую дистанцию и боковой интервал между автомобилями, снизить скорость движения, учитывать уменьшение обзорности и видимости.

Едущий на больших скоростях водитель также может столкнуться с аквапланированием - явлением, при котором в пятне контакта шины с поверхностью дорожного полотна появляется вода. Главная опасность при этом - полная потеря сцепления с дорогой. Выбор оптимальной скорости, которая учитывает объем воды на дороге, однородность дорожного полотна, тип и состояние шин, массу автомобиля и прочие факторы, - главный залог безопасности. Если же избежать аквапланирования не удалось, то крутить рулем и бить по тормозам нельзя. В этой ситуации эксперты советуют тормозить двигателем без изменения положения руля.

Можно ли на скорости включить заднюю передачу и что из-за этого будет? Подробнее

Рассекая волны

Экстремальные случаи подтопления и затопления - еще одна опасность на дороге. Ключевой навык, который пригодится автомобилисту в подобной ситуации, - умение правильно оценивать глубину лужи. Большинство легковых автомобилей могут преодолевать брод глубиной 15-20 см, но не более. Поэтому при движении по водной поверхности нужно по косвенным признакам оценить глубину - по столбикам, бордюрам, ближайшим к вам автомобилям. Еще лучше, если водитель хорошо знает данный участок дороги и может прикинуть, где лужи будут мельче.

Как отмечают автоэксперты, при движении по глубокой воде нельзя ехать быстро, чтобы не дать волне перехлестнуть через капот. Двигаться нужно только на первой передаче, а если автомобиль оборудован «автоматом», то в принудительном ручном режиме нужно также включить первую передачу и ехать на повышенных оборотах.

В случае когда автомобилист вовремя понял, что глубина увеличивается до критичного уровня, нужно плавно прекратить движение, удерживая газ. После, не прекращая удерживать обороты, включить заднюю передачу и выехать из лужи. Главное при этом - не дать автомобилю заглохнуть.

Если при движении через лужу мотор с жестким стуком заглох - не пытайтесь завестись снова. Нужно сразу искать возможность эвакуировать автомобиль. Но не факт, что к тому моменту, когда прибудет помощь, уровень воды не поднимется еще выше. Поэтому автомобиль лучше обесточить, сняв клеммы с аккумулятора. После эвакуации автомобиля не рассчитывайте, что он сам высохнет и без проблем поедет. Посещение СТО и проверка автомобиля обязательны.