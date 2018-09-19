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Снизошли: по некоторым частям "наркотической" статьи будет снижено наказание

20.09.2018 11:30 — Разное | Партизан  
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20 сентября в Минске представитель Генеральной прокуратуры заявил, что по ч. 2 и ч.3 ст. 328 УК будет снижено минимальное наказание — на два года.

В первом чтении принят законопроект о внесении изменений в ряд статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за совершение наркопреступлений. В статье 328, частях 2 и 3 будет снижен нижний предел наказания. Если по ч. 2 было от 5 лет, то будет от 3 лет. Если по ч.3 было от 8 лет, то будет от 6 лет, передает tut.by

— Это дает возможность избирательно подходить к наказанию в зависимости от тяжести преступления и от личности обвиняемого, — заявил сегодня в Минске начальник управления по надзору за исполнением законов в деятельности органов дознания Генеральной прокуратуры Салауди Магамадов.

В ближайшее время законопроект рассмотрит парламент. Представитель Генпрокуратуры уточнил, что пока не планируется менять наказание по ч. 1 ст. 328, но "все впереди".


Сегодня в Минске проходит международная научно-практическая конференция, на которой представители силовых структур Беларуси и России обсуждают профилактику преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Как сообщил первый заместитель председателя СК Алексей Волков, комитет внес предложение, чтобы совместное приобретение, перевозку и употребление наркотиков квалифицировали по ч. 1 ст. 328 УК.

 
Теги: Минск
 
 
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20 сентября в Минске представитель Генеральной прокуратуры заявил, что по ч. 2 и ч.3 ст. 328 УК будет снижено минимальное наказание — на два года.
 
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