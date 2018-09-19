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Лукашенко из иллюминатора вертолета понаблюдал за севом озимых
Александр Лукашенко 19 сентября с воздуха проинспектировал ход уборочной кампании, сообщает его пресс-служба.
"В этот раз президент с борта вертолета ознакомился с темпами и организацией осенних полевых работ в южных районах Минской области и в Гомельской области", - говорится в сообщении.
В частности, с воздуха он наблюдал за севом озимых зерновых, уборкой льна, картофеля, кукурузы, сахарной свеклы и другими сельхозработами.
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Александр Лукашенко 19 сентября с воздуха проинспектировал ход уборочной кампании, сообщает его пресс-служба.
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