Лукашенко из иллюминатора вертолета понаблюдал за севом озимых

"В этот раз президент с борта вертолета ознакомился с темпами и организацией осенних полевых работ в южных районах Минской области и в Гомельской области", - говорится в сообщении.





В частности, с воздуха он наблюдал за севом озимых зерновых, уборкой льна, картофеля, кукурузы, сахарной свеклы и другими сельхозработами.







