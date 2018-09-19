﻿ Убийцы рядом с нами! Соседи повесили на заборе 10-месячного хаски из-за пропажи двух кур. 21.by
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Убийцы рядом с нами! Соседи повесили на заборе 10-месячного хаски из-за пропажи двух кур

20.09.2018 11:15 — Разное | Партизан  
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Жуткий по своей жестокости случай произошел в деревне Русаки Столбцовского района.

В загородном доме в Русаках Татьяна Ложевич вместе с мужем разводит собак.

Однажды сторож, который работает во дворе Татьяны, взял в лес щенка породы хаски. Дорогое животное потерялось. Позже выяснилось, что 10-месячного щенка сельчане повесили на заборе, а журналистам Белсатобъяснили, что собака украла у них двух кур.


Дело об убийстве щенка передали в Следственный комитет. Виновным грозит арест, ограничение свободы до одного года или лишение свободы на такой же срок.


 
 
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Жуткий по своей жестокости случай произошел в деревне Русаки Столбцовского района.
 
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