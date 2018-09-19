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Убийцы рядом с нами! Соседи повесили на заборе 10-месячного хаски из-за пропажи двух кур
Жуткий по своей жестокости случай произошел в деревне Русаки Столбцовского района.
В загородном доме в Русаках Татьяна Ложевич вместе с мужем разводит собак.
Однажды сторож, который работает во дворе Татьяны, взял в лес щенка породы хаски. Дорогое животное потерялось. Позже выяснилось, что 10-месячного щенка сельчане повесили на заборе, а журналистам
Дело об убийстве щенка передали в Следственный комитет. Виновным грозит арест, ограничение свободы до одного года или лишение свободы на такой же срок.
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Жуткий по своей жестокости случай произошел в деревне Русаки Столбцовского района.
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